Guía de transporte para estudiantes del Campus de Ourense, líneas, abonos y descuentos

El Campus de Ourense de la Universidade de Vigo se encuentra principalmente en el entorno de As Lagoas, la avenida Otero Pedrayo y la calle Alfonso Rodríguez Castelao. Varias líneas del autobús urbano permiten llegar hasta esta zona o quedarse a pocos minutos andando de las facultades.

Entre las principales opciones se encuentran:

Línea 16: Mende-Campus-Residencia-Polvorín , con parada directa en el entorno universitario.

Línea 10: Cabeza de Vaca-Velle , que pasa por Alfonso Rodríguez Castelao y el entorno del campus.

Línea 20: Vinteún-Parque de San Lázaro-Campus Universitario, pensada específicamente para conectar varias zonas de la ciudad con la universidad.

Cómo llegar al Campus de Ourense desde el centro

El Parque de San Lázaro es uno de los puntos más cómodos para desplazarse desde el centro de Ourense hasta el campus universitario. La línea 20 conecta esta zona con el Campus Universitario, pasando por el entorno de Curros Enríquez y Alfonso Rodríguez Castelao.

También la línea 10 atraviesa zonas céntricas de la ciudad y dispone de paradas próximas al campus.

Para quienes viven en el centro, estas conexiones permiten llegar a la universidad sin necesidad de utilizar vehículo privado.

Cómo llegar al campus desde los barrios de Ourense

La red urbana también permite acceder al campus desde diferentes barrios.

La línea 16 conecta el área universitaria con zonas como:

Mende.

A Residencia.

O Polvorín.

Por su parte, la línea 10 permite desplazarse desde áreas como Cabeza de Vaca, A Carballeira, A Lonia o Velle.

La línea 20 resulta especialmente útil para quienes se desplazan desde O Vinteún o desde el centro.

Antes de elegir una línea conviene comprobar cuál es la parada más cercana a cada facultad, ya que el campus ocupa una superficie amplia y no todos los autobuses llegan exactamente al mismo punto.

Horarios y frecuencias de los autobuses al Campus de Ourense

Las frecuencias varían dependiendo de cada línea, el día de la semana y el periodo del curso.

La línea 10 dispone habitualmente de servicios durante buena parte de la jornada y presenta una frecuencia mayor en días laborables que durante los fines de semana.

La línea 16 tiene una frecuencia más reducida, por lo que resulta especialmente importante consultar los horarios antes de desplazarse.

En el caso de la línea 20, vinculada directamente al Campus Universitario de Ourense, los horarios pueden sufrir modificaciones relacionadas con el calendario lectivo.

Por este motivo es recomendable comprobar los horarios actualizados del servicio de autobús urbano de Ourense.

Precio del autobús urbano de Ourense

El billete ordinario del autobús urbano de Ourense cuesta 0,85 euros durante 2026.

Sin embargo, los estudiantes pueden pagar bastante menos si cumplen los requisitos para utilizar la Tarxeta Milenio Estudante.

Las principales tarifas son:

Billete ordinario: 0,85 euros por viaje.

Tarxeta Milenio ordinaria: 0,49 euros por viaje.

Tarxeta Milenio Estudante: 0,21 euros por viaje.

Para un estudiante que realice dos desplazamientos al día durante 20 días lectivos, utilizar la Milenio Estudante supondría un gasto aproximado de 8,40 euros al mes.

Pagando siempre el billete ordinario, esos mismos 40 viajes costarían 34 euros.

Además, la Tarxeta Milenio permite realizar transbordos gratuitos entre líneas, algo especialmente útil cuando no existe una conexión directa entre el barrio de residencia y el Campus de Ourense.

Tarxeta Milenio Estudante: el descuento para el autobús urbano

La Tarxeta Milenio Estudante es el principal título bonificado para los estudiantes que utilizan el autobús urbano de Ourense.

Está destinada a jóvenes de entre 4 y 26 años, ambos incluidos, que estén matriculados en una actividad formativa.

Con esta tarjeta, el precio del viaje en autobús urbano se reduce a 0,21 euros durante 2026.

Quién puede solicitar la Milenio Estudante

Para beneficiarse de la tarifa de estudiante es necesario cumplir los requisitos establecidos para esta modalidad.

De forma general, pueden solicitarla:

Jóvenes de entre 4 y 26 años.

Personas matriculadas en estudios o actividades formativas.

Estudiantes que puedan acreditar su matrícula.

La tarjeta debe renovarse periódicamente a partir de determinadas edades para demostrar que se mantienen los requisitos.

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Cómo solicitar la Tarxeta Milenio Estudante

La tramitación se realiza a través de las oficinas habilitadas para la expedición de la tarjeta.

Habitualmente es necesario presentar:

DNI.

Fotografía tamaño carné.

Documento que acredite la matrícula.

En el caso de menores, documentación adicional del representante legal.

Una vez activada, la tarjeta permite utilizar las tarifas bonificadas del autobús urbano de Ourense.

Tarxeta Xente Nova: para viajar desde otros concellos a Ourense

La Tarxeta Xente Nova no sirve para pagar el autobús urbano de Ourense.

Esta tarjeta pertenece al sistema de Transporte Público de Galicia y está destinada principalmente a los desplazamientos en autobús interurbano.

Por este motivo resulta especialmente interesante para estudiantes que viven fuera de la ciudad y necesitan viajar diariamente hasta Ourense.

La Xente Nova permite realizar hasta 60 viajes interurbanos gratuitos al mes a las personas que cumplen los requisitos.

Tarxeta Xente Nova. | La Región

Quién puede solicitar la Tarxeta Xente Nova

La tarjeta está dirigida a jóvenes de entre 4 y 20 años.

Esto significa que puede ser muy útil durante los primeros cursos universitarios, aunque los estudiantes que ya hayan cumplido 21 años dejan de beneficiarse de las bonificaciones del programa.

Cómo solicitar la Xente Nova

La solicitud de la tarjeta física comienza a través de la plataforma del Transporte Público de Galicia.

Posteriormente se asigna una oficina para completar el proceso de expedición.

Entre la documentación necesaria se encuentra el DNI y, en el caso de menores de edad, la documentación del representante legal.

La tarjeta es gratuita y no es necesario disponer de una cuenta bancaria en la entidad encargada de su expedición.

Diferencia entre Xente Nova y Milenio Estudante

Es habitual confundir ambas tarjetas, pero su funcionamiento es diferente.

La forma más sencilla de distinguirlas es esta:

Milenio Estudante: sirve para los autobuses urbanos de Ourense.

Xente Nova: sirve principalmente para los autobuses interurbanos del Transporte Público de Galicia.

Así, un estudiante que viva en Allariz, O Carballiño, Celanova o cualquier otro municipio puede utilizar la Xente Nova para llegar hasta Ourense si el servicio está integrado en la red correspondiente.

Una vez dentro de la ciudad, para desplazarse en el autobús urbano hasta el Campus de Ourense tendrá que utilizar la Tarxeta Milenio, otro título válido o pagar el billete ordinario.

Tarxeta Milenio Estudiante | La Región

Otros descuentos para estudiantes en Ourense

Además de las tarifas específicas para estudiantes, existen otros descuentos en el transporte público.

La Tarxeta Milenio ordinaria permite viajar por un precio inferior al billete sencillo, aunque la modalidad Estudante resulta mucho más económica para quienes cumplen sus requisitos.

Durante 2026, los menores de 14 años también disponen de gratuidad en el autobús urbano, aunque este descuento tiene una incidencia reducida entre los universitarios.

Para quienes realizan desplazamientos frecuentes, disponer de una tarjeta bonificada supone una diferencia importante frente al pago diario del billete sencillo.

Cómo llegar al Campus de Ourense desde la provincia

Muchos estudiantes del Campus de Ourense se desplazan diariamente desde municipios de la provincia.

El Transporte Público de Galicia cuenta con líneas interurbanas que conectan Ourense con diferentes concellos y permiten consultar horarios, paradas y servicios para cada trayecto.

Para los menores de 21 años, la Tarxeta Xente Nova puede ser una de las opciones más interesantes, ya que permite realizar hasta 60 viajes interurbanos gratuitos al mes.

Los estudiantes que llegan a la Estación Intermodal de Ourense pueden completar posteriormente el trayecto hasta el campus utilizando la red de autobuses urbanos.

En estos casos, lo más recomendable es planificar el viaje teniendo en cuenta:

El horario del autobús o tren que llega a Ourense.

La línea urbana que conecta con el campus.

El tiempo necesario para realizar el transbordo.

La frecuencia del autobús urbano.

De esta forma es posible combinar transporte interurbano y urbano para llegar al Campus de Ourense en transporte público sin necesidad de utilizar coche.