El Campus de Ourense incluirá en su oferta un nuevo máster en Derecho Termal

El Consello de Goberno de la Universidad de Vigo aprobó este martes la tramitación de tres nuevos másteres para el curso 2027/28. Dos de ellos se impartirán en el Campus de Ourense. Por una parte el máster en en Viticultura y Enología, que se cursará en la Facultad de Ciencias y que, como recordó el rector, Manuel Reigosa, “era una gran demanda en Ourense”. Además, su implantación es uno de los requisitos que aparecían en el acuerdo firmado con la Xunta para la reacreditación del Campus Auga.

Relacionado también con el sello de especialización, ayer se dió luz verde a un máster en Derecho Público de los Recursos Hídricos y Termales. El director del Campus Auga, Roberto Ignacio Fernández, había avanzado que trabajaban en su diseño durante la celebración del I Congreso Internacional de la Gestión de la Balneoterapia, celebrado en noviembre. Apenas seis meses después ya han logrado su aprobación para ofrecerlo a partir de septiembre de 2027. Los estudios se centrarán en el ámbito legal de la materia y supondrían una novedad a nivel estatal, reforzando al campus como un referente en termalismo.

El tercer máster aprobado será de Ciencia y Tecnología en Nanomateriales y Biomedicina, que viene a sustituir al antiguo máster interuniversitario de Nanociencia y Nanotecnología, en la Facultad de Química del campus vigués.

No serán las únicas formaciones que sumará el Campus de Ourense en el futuro cercano. Habrá también novedades en cuanto a los doctorados con la puesta en marcha de un nuevo programa en Física, Computación y Ciencia Aeroespacial en el que participan la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio, la Escuela Superior de Ingeniería Informática y el Campus Auga.

Grado en Medicina

Entre los temas tratados durante la sesión del Consello de Goberno también estuvo presente el grado en Medicina. El próximo curso empezará el proceso de descentralización tal y como explicó el vicerrector Alfonso Lago, con la docencia práctica de 5º curso y el rotatorio de 6º. El rector resaltó que “todo vai moi ben, pero deben manterse as espadas en alto”.

Tras recordar que en caso de incumplimiento de los acuerdos alcanzados la UVigo podrá activar la cláusula de salida y pedir la titulación, Reigosa aseguró estar muy contento con la decisión de que sea la Consellería de Facenda la que se haga cargo de pagar a los tres docentes asociados propios de Ciencias de la Salud que se incorporarán a la UVigo para facilitar que la descentralización completa sea efectiva en el curso 2026/2027.

Estas tres plazas de asociado incluyen tres áreas: medicina familiar, donde se prevé que se inscriban más estudiantes; cirugía (cardíaca y maxilofacial) y medicina, un gran paraguas que incluye medicina intensiva, rehabilitación, alergología, reumatología, nefrología, geriatría, neurofisiología, anatomía patológica y medicina preventiva.

García Mateo tomará posesión el 25 de junio

Carmen García Mateo tomará posesión como la primera rectora de la Universidad de Vigo el jueves 25 de junio, en un acto que se celebrará en Vigo en el salón de actos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales a partir de las 12.30 horas. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, presidirá el acto que empezará con el discurso del rector en funciones, para a continuación procederse a la lectura del decreto de nombramiento de García Mateo, que prometerá el cargo y recibirá de manos de Manuel Reigosa la medalla y el bastón de mando.

Además de confirmar este martes la fecha de celebración del acto de toma de posesión de la nueva rectora, Reigosa también señaló que el traspaso de poderes con el nuevo equipo de gobierno “ya está en marcha y se desarrolla con normalidad”.