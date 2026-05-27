Hay edificios que tiene dos tipos de ascensores, los que paran en todos los pisos y los que van directamente a los pisos superiores. El sistema educativo ha sido definido como el ascensor social, o al menos lo era antes, cuando estudiar mucho tenía buena recompensa. Siempre ha funcionado con truco porque los estudiantes que proceden de familias con un nivel socioeconómico y cultural más alto tienen más ventajas que los alumnos que proceden de familias en riesgo de exclusión o que sufren de pobreza infantil.

Los profesores que están en huelga en distintas comunidades autónomas piden primero y exigen después más medios personales para hacer frente a los problemas pedagógicos que plantea la desigualdad. Profesores, pedagogos y sociólogos tienen bien estudiado como influye la procedencia de los niños en su futuro educativo, quién va a abandonar de forma temprana, quién va a ir a la FP y quien está orientado por su ambiente a los estudios superiores. Quién salva la barrera es un héroe y los profesores que logran mantener a muchos alumnos en el sistema también lo son.