El Campus de Ourense suma una Cátedra en Sistemas Aéreos Autónomos

Impulsar la investigación y la innovación tecnológica en el ámbito de la aviación no tripulada y los sistemas de guiado es el objetivo principal de la nueva Cátedra Indra en Sistemas Aéreos Autónomos, presentada en el campus de Ourense. Se trata de una colaboración entre la empresa Indra Group y la Universidad de Vigo que nace del interés mutuo de colaborar en el ámbito docente e investigador. Con ella aspiran a “intensificar as súas relacións para visibilizar o potencial do sector aeroespacial no sector empresarial tanto entre o alumnado como entre o persoal investigador e fomentar a colaboración interdisciplinaria e o avance tecnolóxico entre o mundo empresarial e a universidade”.

Durante la presentación, la rectora de la Universidad de Vigo, Carmen García Mateo, subrayó su compromiso para seguir “potenciando o ámbito aeroespacial en Ourense”, una apuesta en la que enmarcó tanto el futuro edificio de la escuela, como el refuerzo de la colaboración con la industria. “Esta Cátedra é un paso máis nesa dirección; unha relación de colaboración que buscamos fortalecer e dotar de continuidade, xerando novas oportunidades de formación, investigación e transferencia de coñecemento”, apuntó. La rectora incidió en que “o verdadeiro valor deste acordo estará na súa capacidade para conectar o talento que formamos aquí cos desafíos tecnolóxicos reais e contribuír ao desenvolvemento económico e social do territorio”.

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Por su parte, José Luís Albo, responsable de Indra Group en Galicia, explicó que este acuerdo muestra “o compromiso coa procura de talento especializado que dá resposta ás necesidades derivadas do crecemento de cada un dos negocios de Indra Group, así como á súa expansión xeográfica, sendo Galicia un exemplo diso”. Añadió además que esta empresa “busca axudar e colaborar na formación no ámbito universitario ou profesional”.

El acuerdo firmado establece tres grandes líneas de actuación. En el plano formativo, la cátedra impulsará los trabajos de fin de grado y máster, así como los programas de prácticas en la empresa. A nivel divulgativo, organizará charlas en institutos, retos tecnológicos a nivel nacional y actividades para fomentar las vocaciones científicas entre las mujeres, con el fin de reducir la brecha de género en el sector aeroespacial. Mientras, en investigación, promoverá los doctorados industriales y realizará estudios sobre navegación autónoma y seguridad en el vuelo de drones.

En el acto participaron también María Jesús Lorenzana, conselleira de Economía e Industria; Nieves Lorenzo, directora de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica; y Fernando Veiga, director de la cátedra.

Un impulso para asentar el sector en Ourense y Galicia

La nueva cátedra se enmarca en la Civil UAVs Initiative, una apuesta de la Xunta e Indra, en colaboración con la UVigo, por “consolidar Galicia como un polo de referencia en innovación y sistemas no tripulados”. La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, destacó la relevancia de esta alianza estratégica, que busca generar “unha maior autonomía tecnolóxica, entendida como a capacidade de investigar, deseñar, desenvolver e manter sistemas esenciais con coñecemento e talento propios”. Además, Lorenzana agradeció la confianza de Indra y felicitó al campus ourensano por su capacidad para tender puentes con el tejido económico.

Por su parte, el director de la cátedra, Fernando Veiga, subrayó las aplicaciones civiles que se abordarán, como “a loita contra os incendios forestais, o salvamento marítimo ou a inspección de infraestruturas”. Veiga valoró el proyecto como “unha colaboración clave” para acercar al estudiantado a problemas reales mediante prácticas. El objetivo final, incidió, es retener el talento para que los universitarios puedan desarrollar su carrera aeroespacial sin salir de Galicia.