El edificio de Aeronáutica de Ourense sigue los plazos para abrir en 2027

El Consello de Campus de Ourense celebró ayer su primera sesión desde la toma de posesión del nuevo equipo rectoral. La cita sirvió para que Carmen García Mateo, rectora de la Universidad de Vigo, hiciese balance del inicio de curso académico, el cual calificó como “moi bo e sen incidencias salientables”.

La responsable académica destacó que el Campus de Ourense logró una tasa de ocupación del 103% de las plazas de nuevo ingreso, con 1050 matrículas de las 1017 ofertadas. Una situación posible ya que, por ley, cada titulación puede acoger hasta un 10% de exceso de solicitudes. Mientras, de las 406 plazas disponibles para cursar un máster se cubrieron 358, lo que supone una tasa de ocupación del 88%, estando al 100% 9 de los 20 títulos existentes. Por lo que respecta al alumnado extranjero, García Mateo indicó que la UVigo crece este curso académico como destino internacional, siendo el campus de Ourense el destino elegido por 50 estudiantes extranjeros.

Retos del Campus

Por su parte la vicerrectora del Campus, Montserrat Cruz, abordó el avance de las obras de construcción del nuevo edificio de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio. Indicó que se están cumpliendo los plazos previstos, por lo que se mantiene la previsión de que la obra finalice en el primer semestre de 2027. La vicerrectora apuntó también que espera tener “en breve” el informe de evaluación para la reacreditación del Campus Auga. En este sentido, Cruz agradeció la colaboración de los diferentes colectivos universitarios implicados en este proceso, especialmente durante la visita del panel evaluador designado por la Xunta, el 10 y 11 de septiembre.

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Otros de los temas que se trataron en la sesión del Consello fue la renovación de la cátedra Aldaba WIB (Women, ICT & Business), en colaboración con la Universidade da Coruña y financiada por la empresa Aldaba. Además, García Mateo informó sobre el encuentro mantenido el pasado 15 de septiembre con el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, con el objetivo de potenciar las líneas de colaboración entre ambas entidades.