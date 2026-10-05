El Campus de Ourense tiene una tasa de ocupación del 103% en la matrícula de nuevo ingreso

Estudiantes a la salida de la última jornada de la Prueba de Acceso a la Universidad en el campus.

La Universidad de Vigo celebra un año más el éxito de su oferta académica a la hora de captar alumnado, ya que las matrículas de cara a este curso vuelven a superar a las plazas ofertadas. Así lo confirmó la rectora de la institución, Carmen García Mateo, en la primera sesión ordinaria de consello de goberno del curso, donde presentó el primer avance de los datos de matrícula de este curso una vez terminados los procesos de matriculación ordinarios y comenzado el curso 26/27.

Aunque a principios de mes se apuntaba un 105% de tasa de ocupación, las renuncias de plaza típicas de principios del curso académico dejaron la cifra final en un 103%. En números absolutos, se trata de 3.883 matriculados para las 3.754 plazas de nuevo ingreso ofertadas en los tres campus. Cada titulación puede acoger hasta un 10% de exceso de matrícula, por lo que en ningún caso habrá problemas con estas cifras para ninguno de los matriculados, como recordó la propia rectora en el acto de bienvenida del Campus de Ourense.

Por campus

Precisamente, la tasa de ocupación en As Lagoas llegó al 103%, con 1.050 matrículas en 1.017 plazas ofertadas. Entre los grados que mayor demanda están Educación Social (83 matriculados en 75 plazas), Educación Infantil (83 en 75), Administración y Dirección de Empresas (91 en 85), Ingeniería Aeroespacial (54 en 50) e Ingeniería Informática (143 en 142).

Mientras, el Campus de Vigo es el que menor tasa de ocupación tiene de la institución con un 102%: hubo 2.013 matriculados en las 1.967 plazas de nuevo ingreso que ofertaba. Entre los grados con mayor demanda de Lagoas-Marcosende están Tecnologías Industriales (96 ocupadas de una oferta de 80), Administración y Dirección de Empresas (215 matrículas en 200 plazas ofertadas), Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación (157 de 150), Ingeniería Biomédica (44 de 44) e Ingeniería Mecánica (109 de 110).

Por su parte, en el campus de Pontevedra se registró la mayor tasa de ocupación de la UVigo este curso. Un 106% al haber 820 estudiantes matriculados y 770 plazas ofertadas. Destacan como grados con mayor demanda el doble grado de Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas, que se ofertaba por primera vez (16 matriculaciones en 10 plazas); Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (120 de 100); Fisioterapia (56 de 50) y Publicidad y Relaciones Públicas (95 de 97).

En la sesión del consello de goberno, García Mateo volvió a abogar por “trabajar para ajustar la oferta a la demanda”, dejando la puerta abierta a aumentar las plazas en los grados con mayor exceso de matrícula, ya que “como universidad tenemos identificados aquellos estudios en los que seríamos capaces de cubrir la demanda de la sociedad”.

En su informe, la rectora también agradeció el trabajo que se está desarrollando en el proceso de acreditación de Campus Auga como campus de especialización y la labor desarrollada por los equipos decanales de Dirección y Gestión Pública y Bellas Artes, que fueron elegidos recientemente.