Los candidatos a rector de la UVigo llevan el futuro del Campus de Ourense a debate

Javier Rodríguez Rajo, candidato a Vicerrector del Campus, y Belen Rubio, candidata a rectora (H2040); Elena Rivo, candidata a Vicerrectora del Campus, y Jacobo Porteiro, candidato a rector (ConSenso); Carmen García, candidata a rectora, y Montserrat Cruz, candidata a Vicerrectora del Campus (Nós Universidade).

El Campus de Ourense acogió este viernes el segundo debate electoral de los tres candidatos que se presentan al rectorado de la Universidad de Vigo. Belén Rubio (H2040), Carmen García Mateo (Nós Universidade) y Jacobo Porteiro (ConSenso) expusieron sus propuestas de futuro ante la comunidad universitaria, tratando de abarcar todos los ámbitos de interés posibles.

El periodista Antonio Nespereira fue el encargado de moderar el debate, que estuvo estructurado en cuatro bloques: modelo y campus, especialización e infraestruturas; titulaciones, docencia e internacionalización; investigación, transferencia y relación con el entorno y estudiantado y vida universitaria. Los tres aspirantes coincidieron en señalar que el Campus de Ourense debe ser protagonista dentro de la UVigo, apostando por ofrecerle “más capacidad de decisión”, incrementando su autonomía y también su personal técnico, de gestión y de administración y servicios.

En esta línea, pusieron en valor el sello de especialización de Campus Auga, resaltando que entre las prioridades debe estar el renovar la distinción, así como mejorarla. “O obxectivo non só debe ser manter a especialización, tamén debemos dar un salto cara arriba e tentar duplicar a dotación”, apuntó Carmen Garcia Mateo.

Entre las urgencias del Campus, las infraestructuras se llevaron gran parte del protagonismo. El crecimiento obliga a sumar nuevos espacios, para tratar de solventar la “tensión de espacios” existente. “Será necesario regular moi ben a reubicación de espazos que se fará tras a apertura do edificio de Aeronáutica”, advirtió Porteiro. En la misma línea, Belen Porteiro recalcó las necesidades que presenta también la Facultad de Ciencias y mostró su intención de humanizar el campus, “facelo máis accesible para todos”, donde el soterramiento de la avd. Otero Pedrayo jugará un papel clave. Más allá de la creación de nuevos espacios, Carmen García Mateo, recalcó que también se debe tener en cuenta el mantenimiento de los existentes, prestando especial atención a la biblioteca.

Diferentes focos para lograr una gestión que beneficie a todos

Aunque los tres candidatos al rectorado de la UVigo comparten objetivos comunes, como la mejora del campus, la estabilización del profesorado y el apoyo al alumnado, cada uno pone el foco en medidas y estrategias diferentes. Belén Rubio (H2040) hace hincapié en la necesidad de planes de recambio generacional, siendo consciente de que la UVigo es una Universidad envejecida.

Por otra parte, apuesta por facilitar los trámites para investigadores con la creación de una “xanela única de xestión”. Entre otras propuestas, destaca su intención de ampliar la residencia universitaria y estudiar nuevas opciones de vivienda para el estudiantado, además de impulsar apoyo psicológico y emocional. Para fomentar la vida en el campus propone la creación de un anfiteatro, donde llevar a cabo citas culturales.

En el caso de Carmen García Mateo (Nós Universidade) la prioridad está en llevar a cabo una mejor planificación en lo que se refiere a la docencia, para evitar “sobrecargas de traballo”. En el ámbito de la transferencia indicó que quieren “ser o departamento de I+D das empresas”. En cuanto al estudiantado, también tratará de ofrecer facilidades de vivienda, proponiendo asesoramiento jurídico para los alumnos. Además, valora ampliar los horarios de la biblioteca.

Jacobo Porteiro (ConSenso) considera que la UVigo debe apostar por una formación a lo largo de la vida, enriqueciendo la oferta de microcredenciales. “Queremos que a Universidade non sexa só unha etapa na vida”, apuntó. Así, lanzó propuestas como aumentar los espacios de encuentro entre diferentes generaciones, crear la Casa del Estudiantado, reforzar la acogida mediante programas de mentoría y una bolsa de alquiler con mediación para garantizar precios accesibles. Por otra parte, destacó la necesidad de “liberar de trabas e mellorar a axilidade” del trabajo investigador y “facilitar a captación de fondos”.