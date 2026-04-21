Elena Rivo se presenta a vicerrectora del Campus de Ourense: “El gran reto del Campus son las infraestructuras”

Elena Rivo vuelve a presentarse como candidata a vicerrectora en el equipo 'Consenso' de Jacobo Porteiro. Con una visión centrada en adaptar la oferta académica al mercado laboral mediante dobles grados y microcredenciales, Rivo asume el reto de gestionar el único campus gallego que no ha dejado de crecer en el último lustro, marcando como prioridad urgente la falta de plazas en la residencia de estudiantes y la estabilidad de los investigadores.

Pregunta. ¿Por qué decidió volver a presentarse a este cargo acompañando a Jacobo Porteiro?

Respuesta. Porque ya colaboré con él durante cuatro años en el plan estratégico cuando yo era comisionada, que es el cargo equivalente adjunta al rector. Tuvimos una coordinación excelente. Me encantó su manera de trabajar, tiene la cabeza muy bien amueblada, y el proyecto de reimaginar la UVigo me pareció fascinante. Es un líder con un planteamiento muy útil para su equipo y me apetecía volver a implicarme activamente en la gestión.

P. ¿Cuál es la radiografía actual del campus de Ourense?

R. Nuestra gran fortaleza es la cohesión con la sociedad civil y empresarial. Somos unos 5.000 estudiantes y casi 600 trabajadores. Si imaginas Ourense sin la universidad, el impacto económico y social sería devastador. Nos enriquecemos enormemente integrándonos con empresas relevantes de nuestro entorno.

P. Teniendo en cuenta ese crecimiento, ¿cómo están las infraestructuras?

R. Ese es precisamente el gran reto del Campus. Somos el único campus de Galicia que ha crecido ininterrumpidamente en los últimos cinco años, sumando titulaciones como Ingeniería Aeroespacial o Inteligencia Artificial. Sin embargo, lo hemos hecho sin incrementar nuestras infraestructuras físicas de manera proporcional. Aunque el edificio de Aeroespacial está en marcha, urge reorganizar espacios y abordar la falta de plazas en la residencia universitaria, buscando apoyo en las administraciones o aprovechando edificios vacíos en la ciudad.

P. ¿Cuáles serían sus priopridades si llega a asumir el vicerrectorado?

R. Apostaría primero por tratar de solventar ese problema de vivienda. Además, creo que es importante que humanicemos el Campus, lo que implicaría más zonas verdes y también lugares en los que poder trabajar en conjunto, que es algo que ya em pedían cuando era decana de la Facultad de Empresariales y Turismo. Por otra parte, teniendo en cuenta que Ourense tiene una población envejecida, deberíamos reforzar e impulsar el programa de mayores.

P. ¿Ve necesaria la incorporación de nuevas titulaciones en Ourense?

R. Siempre hay propuestas sobre la mesa, pero la tendencia en Europa ya no es crear titulaciones aisladas, sino fomentar dobles grados. Por ejemplo, combinar ingenierías con ADE o Relaciones Internacionales con Derecho. Además, es vital apostar por las microcredenciales: formaciones muy específicas que demanda el mercado laboral para actualizar conocimientos concretos de forma rápida en las empresas.

P. ¿Cuáles son los siguientes pasos tras lograr la especialización del Campus Auga?

R. El objetivo es asentar el sello y engrandecerlo. Vendemos poco todo el trabajo de transferencia tecnológica que hacemos. Acabamos de conseguir una unidad mixta estratégica con Coren, y tenemos muchísimas iniciativas donde la universidad aporta un inmenso valor técnico al sector privado.

P. ¿Dónde está la clave para retener y atraer investigadores?

R. Para retener a los nuestros, la clave absoluta son los planes de carrera. Un investigador necesita saber qué plazos y requisitos tiene para conseguir estabilidad; la incertidumbre prolongada es lo que provoca la fuga de cerebros. Para captar talento externo, el mayor atractivo son los proyectos sólidos, bien financiados y las unidades mixtas de investigación.

P. ¿Qué medidas proponen para evitar ser solo un "campus periférico" y captar alumnado foráneo?

R. No me gusta el término periférico. Somos un campus enormemente acogedor e integrado en la ciudad. Pero sí debemos proyectarnos más hacia afuera. Lo estamos logrando atrayendo estudiantes de másteres internacionales, como el de Economía Circular, que tiene alumnado de Argentina y Colombia. Ourense es una ciudad segura, con un coste de vida asequible y muy agradable para estudiar, debemos potenciar ese mensaje.