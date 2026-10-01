Todo listo para la 49ª edición de la San Martiño: nuevo recorrido y premios de hasta 4.000 euros

La Carrera Pedestre Popular de San Martiño se prepara para celebrar su 49ª edición el próximo domingo 8 de noviembre cargada de importantes novedades. La mítica cita del deporte ourensano estrena este año un nuevo recorrido y un notable incremento en las cuantías de sus premios económicos, además de buscar una mayor implicación de los centros educativos. La prueba reina, que discurre sobre una distancia homologada de 10 kilómetros, vuelve a estar incluida en el calendario de la Real Federación Española de Atletismo 2026 bajo la categoría Internacional Nivel II.

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El pistoletazo de salida para la categoría absoluta sonará a las 11:00 horas en el Ponte do Milenio, con los corredores organizados en cajones por colores según su marca acreditada. El nuevo itinerario atravesará arterias principales como la Avenida de Marín y Otero Pedrayo, se adentrará en el centro histórico (Paseo, Lamas Carvajal, Praza Maior) y recorrerá vías del sur de la ciudad como la Avenida de Zamora o Ramón Puga, para finalizar en la céntrica rúa do Progreso, a la altura de la plaza de Concepción Arenal.

Cartel de la 49º edición de la Carrera de San Martiño

Posteriormente, será el turno de las categorías inferiores: los Sub-18, Sub-16 y Sub-14 (5 kilómetros) saldrán a las 12:10 horas; los Sub-12 y Sub-10 (1,1 kilómetros) lo harán a las 13:00 horas, y la prueba inclusiva cerrará la jornada a las 13:20 horas.

Plazos de inscripción y vertiente solidaria

El plazo de inscripción ya se encuentra abierto a través de la plataforma web de Carreiras Galegas. Para la categoría absoluta, la tarifa es de 5 euros si se formaliza antes del 21 de octubre, pasando a costar 7 euros en el tramo final hasta el 1 de noviembre. La participación para los menores y la modalidad inclusiva será totalmente gratuita, fijando el 19 de octubre como fecha límite para que los colegios tramiten sus listas de alumnado.

Además, la prueba mantiene su marcado carácter solidario. Durante el proceso de registro, la pasarela de pago permite realizar aportaciones económicas a favor de una causa benéfica, habilitando un "Dorsal 0" para que las personas que no vayan a correr también puedan colaborar.

Récords y premios de hasta 4.000 euros

Uno de los grandes atractivos de esta 49ª edición es el aumento sustancial de los galardones en metálico. Los ganadores de la clasificación absoluta podrán embolsarse 4.000, 3.000 y 2.000 euros (para el primer, segundo y tercer puesto, respectivamente) si logran cruzar la meta por debajo de los 29 minutos en categoría masculina y de los 32 minutos en la femenina. Si no se alcanzan estas marcas, los importes serán de 2.000, 1.500 y 1.000 euros.

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Asimismo, habrá recompensas para los mejores atletas locales (600, 400 y 200 euros), un Premio Especial CaixaBank de 300 euros para el primer hombre y la primera mujer en rebasar el punto de control del kilómetro 5, y un jugoso incentivo de 1.000 euros extra para quienes logren batir el récord del recorrido, fijado actualmente en 28' 42'' para hombres y 30' 23'' para mujeres.