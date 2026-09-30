Muchas cartas en juego para resolver el futuro de Barbadás

La dimisión del teniente alcalde de Barbadás, Daniel Rey (Democracia Ourensana),deja al gobierno local en una situación de crisis absoluta, con el alcalde Xosé Carlos Valcárcel y José Manuel Morgade enfrentándose solos a una oposición de 15 ediles. Ante este escenario, la aritmética política abre múltiples cartas, hacia completar el gobierno o completar una moción de censura con mayoría, aunque la viabilidad real de cada una choca con las complejas líneas rojas de los grupos municipales, como así se resquebrajó la unión Rey-Valcárcel.

Para que Valcárcel culmine el mandato, la opción que se antoja más probable pasa por recibir el sostén del PP, en un movimiento que reflejaría los equilibrios de la Diputación provincial y la decisión de Democracia Ourensana de utilizar al gobierno de Barbadás para estas disputas provinciales (y de la ciudad).

La situación en Barbadás

En la otra cara de la moneda, el PSOE ha lanzado un órdago para buscar una alternativa inmediata. Matemáticamente, las vías para una moción de censura son varias: los cinco votos socialistas alcanzarían la mayoría absoluta (nueve escaños) si logran aglutinar al BNG y a los dos ediles no adscritos (ex-PP), o integrando en la ecuación a formaciones como el Partido Galego o incluso a Democracia Ourensana.

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Piden más diálogo

Los concejales independientes escindidos del PP mantienen una postura de extrema prudencia. Al estar en posición de no adscritos, Manuel Fernández indicó que “imos estar á espera do que fagan os diferentes grupos”, resaltando que “a moción de censura é o último”. Optan por el diálogo al buscar reuniones con los diferentes grupos -ayer una con el PSOE- y piden que Valcárcel vaya por la misma línea.

El BNG tampoco valora una moción de censura “a curto prazo”. Pese a que no se plantea integrar el equipo de gobierno, apuesta por no poner trabas “favorecendo a gobernabilidade”. El líder del partido en Barbadás, Sarín Núñez, subrayó que “non parece viable un goberno novo cando as eleccións van ser dentro de oito meses”. Por su parte, Ramón Padrón, del Partido Galego, pide soluciones inmediatas ante la parálisis gubernamental: “Se Valcárcel non consegue os apoios para seguir, imos estudar a moción de censura”.