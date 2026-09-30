Campaña sin techo

La lluvia golpeó la ventana como un portazo, a la misma hora que comenzaba la asamblea convocada por el Sindicato de Vivenda en la Praza del Obradoiro para debatir un calendario de movilizaciones. La aplicación del tiempo confirma paraguas en Santiago. Una treintena de jóvenes habían pasado la noche acampados en la Estación Intermodal, lugar confuso en una comunicación a fogonazos. “Se la están montando gorda al ministro Óscar Puente por los retrasos”, comentó un cliente en el abrevadero sin detener el movimiento del dedo por la pantalla. El 15M prendió en mayo, con tiempo a favor de calle.

El viernes lloverá y Ayuso podrá conectar otra vez la webcam de Sol

En Madrid no lloverá hasta el viernes, cuando el Congreso vote los dos decretos sobre vivienda que aprobó el Gobierno a la carrera para sofocar la indignación por el desahucio en ambulancia de Maricarmen rodeada de pasma. La anciana de 87 años volverá a su casa cuando le den el alta como un referente. El acuerdo de su representantes con Urbagestión y mediación del Ayuntamiento de Madrid no ha levantado el campamento de la Puerta del Sol, “como los de Ceuta que tanto gustan a la izquierda”, soltó la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que concede a la Delegación del Gobierno 48 horas para desmantelar la plaza o va a la Justicia.

El viernes lloverá y Ayuso podrá conectar otra vez la webcam de Sol. En el Congreso puede salir adelante el freno a los desahucios, a los fondos buitre y la prórroga automática de alquileres hasta 2028, pero por el decreto de los contratos indefinidos no pasan ni Junts ni PNV, tampoco muchos de los que se solidarizan con Maricarmen. Sin apoyo social te conviertes en una molestia, como para los currantes que se apearon en la estación de Santiago. “UGT, CC OO o la CIG tienen afiliados y auditorías, pero el Sindicato de Inquilinas qué representatividad tiene. Dicen que el pueblo habló. ¿Pero de qué pueblo me habla? Con la vivienda hay mucha demagogia”. La reflexión es de un veterano trostkista que completa la pensión con el alquiler de un piso. “Hay que construir más y actuar en la bolsa de vivienda vacía protegiendo al pequeño propietario para que no tenga miedo”. El presidente Alfonso Rueda entregó ayer en Santiago 24 pisos protegidos pero no invitó a la foto a la alcaldesa y al delegado del Gobierno. Campaña sin techo.