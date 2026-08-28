La Casa de Baños continúa deteriorándose entre el silencio institucional

Quince días después de que el Concello de Ourense enviara a las excavadoras a demoler la Casa de Baños escudándose en una presunta situación de emergencia, el edificio continúa deteriorándose.

La intervención que, presuntamente, no tuvo en cuenta la protección del inmueble como bien de interés cultural (BIC) se realizó sin informar a la dirección xeral de Patrimonio, tal y como ordena la ley, y fue paralizada después de que la policía autonómica tuviera que intervenir al continuar los trabajos. Sin que aún se conozca el expediente donde debería estar justificada la demolición, la actuación municipal ha sido puesta en manos de la Fiscalía, por si se hubiera incurrido en delitos contra el patrimonio.

La segunda preocupación tras el mal estado del edificio está relacionada con la gestión de los elementos arrancados de su emplazamiento, y que son objeto de protección. Tras las críticas de las asociaciones que velan por la protección del Patrimonio, el Concello puso bajo custodia las bañeras de mármol, los trabajos de forja y las piedras que forman parte del muro, pero aún son visibles en el solar algunas partes como azulejos completos, que permanecen entre los escombros sin vigilancia.

Al pleno

Ante la reiterada negativa del Concello a hacer público el expediente, el BNG anunciaba que exigirá en el próximo pleno municipal “responsabilidades polo derrube da Casa de Baños”, recordando su portavoz, Luis Seara, que “estas actuacións se limitan ao estritamente necesario e requiren dunha motivación rigorosa sobre o perigo existente”.

Los nacionalista piden que se identifique “quen autorizou as actuacións e que persoal técnico interviu”

La moción reclama que la Xunta haga una evaluación de la situación del inmueble, “adopte as medidas de restitución necesarias e valore a apertura dun procedemento sancionador ”, así como que se identifique “quen autorizou as actuacións e que persoal técnico interviu”.