Patrimonio logra paralizar la demolición de la Casa de Baños
Patrimonio en peligro
Patrimonio abre un expediente al Concello, pidiéndole explicaciones y que detenga los trabajos en la zona
La dirección xeral de Patrimonio de la Xunta de Galicia ha intervenido en la demolición de la Casa de Baños emprendida sin previo aviso por el alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome. Después de que el gobierno municipal emprendiera, sin previo aviso y contraviniendo sus propios planes de conservación, la demolición del inmueble diseñado por Daniel Vázquez - Gulías, Patrimonio ha iniciado un expediente “co fin de reunir toda a información sobre esta demolición”, reclamándole al Concello que justifique los motivos para enviar las excavadoras al margen del barbaña, donde el pasado martes ya destruyeron casi por completo una de las dependencias dañadas en el incendio del pasado mayo.
Esta intervención, que la Xunta confirma como “de oficio” ha supuesto la interrupción temporal de los trabajos, una interrupción que Patrimonio espera que se mantenga “ata que se resolvan e clarifiquen estas cuestións”; puesto que la decisión tomada por la administración Jácome contraviene el Plan de Dinamización del Área Rexurbe remitido a la Xunta hace unas semanas, donde se explicitaba que “contémplase a posibilidade de recuperar o seu uso termal e rehabilitar as edificacións existentes para uso e disfrute da cidadanía, así como o seu espazo circundante ata á beira do Barbaña”, indicando, incluso que “pode ser susceptible de axuda por parte de Turismo de Galicia”.
Forman parte do BIC as fontes termais das Burgas xunto coa antiga prisión, a Praza de Abastos, os mananciais e as marxes do Barbaña. O propio decreto de declaración inclúe expresamente a Casa de Baños de Outeiro, na Baixada de Outeiro nº 6"
Las posibles sanciones que puedan derivarse del expediente se enmarcarían en los daños a un Bien de Interés Cultural (BIC), condición que la Casa de Baños ostenta desde el año 2007, tal y como recordaba la Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego (Apatrigal), formando parte el inmueble del conjuto histórico de As Burgas junto con “as fontes termais das Burgas xunto coa antiga prisión, a Praza de Abastos, os mananciais e as marxes do Barbaña. O propio decreto de declaración inclúe expresamente a Casa de Baños de Outeiro, na Baixada de Outeiro nº 6”.
Responsabilidad local
Preguntada por esta intervención dentro de la zona Rexurbe, la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue descargaba toda la responsabilidad en el gobierno local, recordando que “as actuacións que se realicen dentro desa área Rexurbe son competencia municipal ou particular en función da titularidade de cada un dos inmobles”, a lo que añadió “o que as administracións locais ou particulares realicen cos inmobles da súa titularidade é algo alleo á Xunta de Galicia, con independencia, por suposto, de que teñen que ter todos os permisos e autorizacións correspondentes”.
La titular de Vivenda ha lamentado, asimismo que “a delimitación dunha área Rexurbe non outorga unha protección maior ós inmobles, só preferencia no que é o outorgamento das subvencións ou axudas posibles para a rehabilitación da contorna”.
“Non consta que se pedira autorización”
La portavoz municipal del Partido Popular (PP), Ana Méndez, afirmó que “o acontecido -en la Casa de Baños- é un exemplo máis da mala xestión de Jácome e da súa maneira de gobernar”, asegurando que la demolición comenzó sin haber solicitado autorización a la dirección xeral de Patrimonio, tal y como es necesario cuando se habla de un Bien de Interés Cultural (BIC).
Non consta na dirección xeral de Patrimonio Cultural, nin neste servizo de Patrimonio Cultural, solicitude de autorización para a intervención"
“Non consta na dirección xeral de Patrimonio Cultural, nin neste servizo de Patrimonio Cultural, solicitude de autorización para a intervención”, añadía la popular, quien recordaba también que “a actuación se está a realizar nun inmoble que conta con dúas catalogacións dentro do PXOM de Ourense e con dous niveis de protección: estrutural e integral”.
“O acontecido é un exemplo máis da mala xestión do alcalde e da súa maneira de gobernar, baseada, coma sempre, na improvisación e en facer e desfacer ao seu antollo sen contar coas administracións que teñen competencias”, sentenciaba la edil, pues “o Concello ten que cumprir a lei, atender o requirimento e explicar que actuación está a facer”.
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