La Casa da Maxia ya ejerce como nuevo centro vecinal en Ourense

La Casa da Maxia abrió sus puertas 18 años después, y tras postularse como sede de varios proyectos fallidos, para acoger los nuevos espacios de las agrupaciones vecinales Miño y As Burgas.

Los representantes de ambas entidades, Xose Ramón Piñeiro y María José López, trasladarán sus actividades a esta nueva sede, que se ha estrenado con una pequeña muestra de artesanía proveniente de los obradoiros organizados por ambas.

Vamos a visitar todas las asociaciones de vecinos y tomar nota de las carencias que tienen para trasladárselas a las instituciones"

Ambos presidentes aprovecharon también para incidir que el asociacionismo sigue teniendo fuerza en la ciuda. Piñeiro recordaba que “la Agrupación Miño representa actualmente a veinticuatro colectivos y pronto sumará uno más”. Por su parte, López incidía en los 15 años de actividad continua de As Burgas.

“Vamos a visitar todas las asociaciones de vecinos y tomar nota de las carencias que tienen para trasladárselas a las instituciones”, añadía Xosé Ramón Piñeiro tras la inauguración, recordando que su función pasa por “analizar los problemas de los residentes y actuar como intermediarios ante las administraciones”. María José López, por su parte, llevará a su nuevo hogar los programas de salud mental y memoria.