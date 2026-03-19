La Casa da Maxia ya ejerce como nuevo centro vecinal en Ourense

NUEVAS ACTIVIDADES

Tras varios proyectos fallidos, la Casa da Maxia se reinventa en Ourense como sede de las agrupaciones Miño y As Burgas

Xose Ramón Piñeiro y María José López Cid retiran la cortinilla inaugural de la Casa da Maxia.
Xose Ramón Piñeiro y María José López Cid retiran la cortinilla inaugural de la Casa da Maxia. | Xesús Fariñas

La Casa da Maxia abrió sus puertas 18 años después, y tras postularse como sede de varios proyectos fallidos, para acoger los nuevos espacios de las agrupaciones vecinales Miño y As Burgas.

Los representantes de ambas entidades, Xose Ramón Piñeiro y María José López, trasladarán sus actividades a esta nueva sede, que se ha estrenado con una pequeña muestra de artesanía proveniente de los obradoiros organizados por ambas.

Vamos a visitar todas las asociaciones de vecinos y tomar nota de las carencias que tienen para trasladárselas a las instituciones"

Ambos presidentes aprovecharon también para incidir que el asociacionismo sigue teniendo fuerza en la ciuda. Piñeiro recordaba que “la Agrupación Miño representa actualmente a veinticuatro colectivos y pronto sumará uno más”. Por su parte, López incidía en los 15 años de actividad continua de As Burgas.

“Vamos a visitar todas las asociaciones de vecinos y tomar nota de las carencias que tienen para trasladárselas a las instituciones”, añadía Xosé Ramón Piñeiro tras la inauguración, recordando que su función pasa por “analizar los problemas de los residentes y actuar como intermediarios ante las administraciones”. María José López, por su parte, llevará a su nuevo hogar los programas de salud mental y memoria.

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