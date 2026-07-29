¿Sabe usted que el casco viejo de Ourense es para hacer turismo de ruinas y pintadas?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, al visitante no le interesa la decadencia del casco viejo ourensano

Ruinas y pintadas en el casco viejo de Ourense
Ruinas y pintadas en el casco viejo de Ourense

¿Sabe usted que el descuido del casco viejo de la city es una terrible carta de presentación para los visitantes? ¿Que muchos llegan de paso a la ciudad con la única intención de pasarse por la fuente de As Burgas y de camino se encuentran con una colección de edificios en ruinas y pintadas? ¿Que mejor no hablar de la piscina termal, que sigue vacía seis años después…? En fin

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