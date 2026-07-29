¿Sabe usted que el casco viejo de Ourense es para hacer turismo de ruinas y pintadas?

¿Sabe usted que el descuido del casco viejo de la city es una terrible carta de presentación para los visitantes? ¿Que muchos llegan de paso a la ciudad con la única intención de pasarse por la fuente de As Burgas y de camino se encuentran con una colección de edificios en ruinas y pintadas? ¿Que mejor no hablar de la piscina termal, que sigue vacía seis años después…? En fin