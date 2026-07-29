Elena Mejías y Emilio Castro, turistas madrileños: “Ourense es una ciudad agradable, amable y muy fácil de recorrer”

Elena Mejías y Emilio Castro han aprovechado unos días de vacaciones para descubrir por primera vez Ourense. Llegados desde Madrid, la pareja ha recorrido la ciudad y algunos de los principales atractivos de la provincia, como la Ribeira Sacra o las termas, y se marcha con una valoración muy positiva de la experiencia.

Pregunta. ¿Cuándo habéis llegado?

Respuesta. Llegamos el lunes, pero ya nos vamos esta tarde.

P. ¿Qué os está gustando de la ciudad?

R. En general todo. Es muy fácil de recorrer caminando, aunque tiene bastantes cuestas. La ciudad es tranquila, tiene ambiente y la gente es muy amable.

P. ¿Y qué os parece el tiempo?

R. Muy bien. Hace calor, pero tampoco ha estado mal. Por las noches refresca un poco y eso se agradece.

P. ¿Os queda algo por visitar?

R. Prácticamente no. Hemos ido a las termas, visitado la Ribeira Sacra, recorrido la catedral y el casco histórico con guía, visto exposiciones, hecho algunas compras y también hemos pasado por el Liceo. Intentamos visitar algún museo, pero estaba cerrado. Era nuestra primera vez, pero no nos importaría volver porque es una ciudad agradable, amable y muy acogedora.