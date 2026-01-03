Una caseta roja como señal para caminantes en Ourense

Una caseta roja adosada a un muro, cual semáforo en la esquina de Rúa Ceibe a pocos metros del puente medieval sobre el río Lonia, invita a vecinos y paseantes del barrio A Lonia a detenerse y mirar en su interior. La variedad de lo encontrado es señal del éxito que ha tenido la iniciativa: BiblioLonia.

“É unha especie de movemento cultural. Intercámbianse libros de todas as idades, dende pequenas ata adultos”

Un proyecto familiar

“Pois é un proxecto familiar que saíu adiante a raíz de mudarnos para este barrio. Como é unha zona pola que hai moita xente que vén a camiñar ou fai deporte, queriamos darlle outro atractivo”, afirmó Lorena Negreira, madre de dos niñas, quienes, asegura, son las mayores entusiastas de esta idea que surgió en noviembre pasado.

En el lado izquierdo de la caseta se encuentra una pegatina con un código QR de la web de BiblioLonia, donde aparece la descripción de esta iniciativa, que también resalta atractivos naturales cercanos, como rutas de senderismo en torno al Lonia o el Conjunto Arqueológico Natural de Santomé.

David Bruzos, padre de las chicas, sobre la implicación de sus hijas comentó: “Ellas gestionan casi todo. Organizan cada libro y les colocan una pegatina de BiblioLonia para que se sepa que fue intercambiado aquí”. Por su parte, Lorena agregó: “É unha especie de movemento cultural. Intercámbianse libros de todas as idades, dende pequenas ata adultos. Agora mesmo hai libros en castelán, galego, algúns en inglés tamén”.

La caseta roja siempre llena de libros en Rúa Ceibe en A Lonia actúa como una atractiva señal

Las bibliotecarias

Maia Bruzos, la mayor, convertida en alegre bibliotecaria de barrio siempre pendiente de los tomos que son dejados o llevados, siente que cada intercambio es especial. Por su parte, Zoe, la hermana menor, señaló: “Descubrimos moitos libros novos. Se nos gustan, collémolos, levámolos para dentro e cando rematamos de ler poñémoslle a pegatina e os volvemos deixar. Ás persoas da miña clase díxenllo e xa houbo persoas que viñeron deixar algún e coller”.

“Salud y buen viaje” anuncia la web de BiblioLonia mientras la caseta roja siempre llena de libros en Rúa Ceibe en A Lonia actúa como una atractiva señal para caminantes que hacen de la generosidad y la lectura ejercicios de bien.