El caudal fluvial sigue bajando y la falta de agua se prolonga en Ourense

Los ríos y embalses ourensanos continúan su descenso sin cesar, tras la prolongación de la sequía, encontrándose en mínimos en este fin de la época estival. Los embalses pertenecientes a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, se encuentran a un 62% de capacidad media, registrando un enorme bajón de casi dos puntos en tan solo una semana. Con respecto a estas alturas del año pasado, la diferencia es enorme, siendo en el 2025 casi diez puntos mayor.

En el sur de la provincia se encuentran los embalses más vacíos, con un 44,8% en el embalse de As Conchas y un 30,2% en el embalse de Salas. El río Limia a la altura de A Ponte Liñares (Bande), registró ayer un nivel de tan solo cinco centímetros, mientras que el Arnoia estuvo a tan solo siete centímetros. Por su variabilidad debido al embalse de Velle, en la capital el Miño llegó a bajar a tan solo trece centímetros.

Enganches ilegales a la red

Esta situación hídrica, mantiene el abastecimiento público en los concellos en niveles muy bajos. Un problema incrementado, por los usos irresponsables de la traída por parte de algunos ciudadanos, como está siendo el caso de Esgos.

Desde dicho concello, denuncian que los fines de semana, el depósito queda “prácticamente baleiro”. la sospecha principal es el enganche ilegal a la red sin contador o una toma no autorizada, ya que tal cantidad no queda registrada en las lecturas de ningún contador inteligente de las viviendas del municipio. Ante esto, Egos pide colaboración vecinal.