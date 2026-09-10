El sector primario de Ourense denuncia el “abandono” de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil

El abandono, la falta de limpieza y un “mantemento cero”. Esta es la preocupante situación que la Asociación del Sector Primario de Galicia denuncia señalando la gestión de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y que ayer sus representantes manifestaron ante la visita del presidente Luis Menor, que se mostró colaborativo con la institución.

Durante un encuentro celebrado en una explotación ganadera de Xunqueira de Espadanedo, los profesionales del campo -con una nutrida representación y varios miembros llegados desde la A Limia- lanzaron la voz de alarma sobre la situación de urgencia que atraviesan los canales, especialmente en la comarca limiana.

Xosé Manuel Quintáns, ganadero y agricultor de Porqueira, perteneciente a la asociación, dio voz ayer a la indignación del sector ante esta inacción administrativa. “Non nos deixan nin limpar a nós”, lamentó, explicando que la maleza no solo colapsa los cauces, sino que invade agresivamente las pistas y carreteras secundarias.

Los afectados denuncian que estas vías son cada vez más intransitables. Si antes cruzaban dos coches sin problema, hoy apenas logra pasar un único vehículo, bloqueando el tránsito de maquinaria agrícola pesada.

Estado de las pistas secundarias que denuncia la asociación, con vegetación hasta el medio de la carretera

Para buscar una solución definitiva, Quintáns avanzó que registrarán una documentación formal con sus peticiones ante la Confederación Hidrográfica para exigir que se valore el estado de los canales. El aviso del sector es claro: “Se a situación segue así, pois haberá que volver ás andadas, non nos vai quedar outra máis que mobilizarnos”. Mientras tanto, ante la pregunta formulada al organismo desde este periódico sobre las medidas planteadas para la gestión de los cauces en A Limia, todavía no se ha recibido respuesta.

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El contraste a este malestar institucional lo puso la sintonía mostrada con la Diputación de Ourense. Los agricultores y ganaderos agradecieron la implicación del ente provincial tras las protestas del pasado enero: “Foi o único organismo que nos recibiu coas mans abertas”.

El presidente provincial, Luis Menor, acudió a la explotación para reafirmar este respaldo al rural con unas nuevas ayudas de 350.000 euros. “Cumprimos o compromiso entre todos”, destacó Menor, poniendo en valor que las bases se redactaron “atendendo ás realidades” del campo. Esta inyección se divide en 200.000 euros para prevención de incendios y apoyo logístico (175.000 para maquinaria y 25.000 para el tratamiento de plásticos) y 150.000 euros para la recría de ganado extensivo.

El presidente expresó que la aportación económica crecerá en el futuro: “Empezamos con 350.000 e a prioridade é aumentalas, atendendo ás demandas”. Menor concluyó aplaudiendo el trabajo de la asociación, al considerar “importante que o sector estea asociado e organizado, xa que facilita a interlocución”.