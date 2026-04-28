Cautela en San Cibrao tras el traspaso de la factoría de Forvia

El grupo automovilístico francés Forvia anunció ayer oficialmente la venta de Forvia Interiors, su división de interiores, a fondos gestionados por la firma de inversión Apollo. Una operación que se ha valorado en 1.820 millones de euros, y viene impulsada por la necesidad de reducir la deuda neta del grupo en al menos 1.000 millones de euros.

La división de interiores es una pieza significativa del grupo, ya que genera aproximadamente el 18% de los ingresos consolidados de Forvia. La estructura de esta unidad abarca 59 plantas de producción y 8 centros de I+D repartidos en 19 países, con una plantilla global que supera los 31.000 empleados. Entre los activos vendidos, figura la planta de Faurecia, ubicada en el polígono de San Cibrao.

Respecto a los plazos, la compañía prevé que el cierre definitivo de la transacción se produzca antes de que finalice el año, una vez obtenidas las autorizaciones regulatorias pertinentes y realizadas las consultas con los representantes de los trabajadores. Martin Fischer, director ejecutivo de Forvia, ha mostrado su confianza en el cambio de propiedad, expresando que “creemos que Apollo cuenta con la experiencia y las capacidades necesarias para apoyar al grupo en su próxima fase de crecimiento”.

"Seguiremos como Forvia o que resta de ano, e a nova empresa comezaría a operar a partires de 2027. Hoxe tiñamos unha reunión prevista cos responsables de operación do grupo, que ao final suspendeuse"

Cautela en San Cibrao

En Ourense, la noticia ha sido recibida con cautela. David Rodríguez, presidente del comité de empresa, confirmó que la dirección ya ha trasladado la información de manera oficial a la plantilla. Sobre el cambio de gestión, “seguiremos como Forvia o que resta de ano, e a nova empresa comezaría a operar a partires de 2027. Hoxe tiñamos unha reunión prevista cos responsables de operación do grupo que ao final suspendeuse”.

La incertidumbre actual en la planta ourensana se centra en la carga de trabajo futura, actualmente prorrogada hasta 2028. “Aínda non hai nada concreto, e parece que se están movendo en canto a outros clientes, pero tampouco hai nada firme”, decía Rodríguez. Los representantes laborales advierten que todavía no hay proyectos en firme que aseguren la viabilidad de la fábrica más allá de esa fecha. Por ello, los trabajadores permanecen a la espera de una nueva convocatoria para conocer los planes de inversión de Apollo en la región

Propietarios del Atlético de Madrid

Tras la compra de la división ourensana de Faurecia se encuentra el fondo estadounidense Apollo. Es una de las firmas de gestión de activos alternativos más grandes y poderosas del mundo y cuenta con una fuerte actividad en el territorio español, por lo que no sorprende la adquisición de la división de interiores del grupo empresarial Forvia Interiors por alrededor de 1.820 millones de euros.

Sus negocios en España son muy variados, desde el sector del transporte al del deporte. De hecho, recientemente ocupó todos los medios tras hacerse con el 55% del Atlético de Madrid. Tras la operación, la valoración del club alcanzó los 2.500 millones de euros.

Además, el mismo día en el que se hizo con una importante participación del equipo madrileño, los accionistas aprobaron una inversión de 100 millones de euros. Sin embargo, el segmento de negocio más importante del fondo Apollo está en dar préstamos a empresas a través de sus fondos.

Es todo un gigante económico, tal y como demuestran los datos. A finales de 2025, el fondo reportó gestionar más de 900.000 millones de dólares en activos bajo gestión.