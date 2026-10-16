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Cazados dos motoristas a 160 km/h en tramos limitados a 60 en carreteras de Ourense

CONTRA LA SEGURIDAD VIAL

Investigan a dos motoristas sorprendidos a 162 y 160 km/h en tramos limitados a 60 km/h de la N-525 en A Gudiña y la N-120 en Ourense.

Uno de los motoristas que fueron sorprendidos con exceso de velocidad
Uno de los motoristas que fueron sorprendidos con exceso de velocidad | Cedida

La Guardia Civil de Tráfico de Ourense ha detectado dos delitos contra la seguridad vial por exceso de velocidad después de sorprender a dos motoristas circulando a más de 160 kilómetros por hora en carreteras de la provincia donde el límite establecido era de 60 km/h.

El primero de los casos se registró el pasado 8 de octubre en la N-525, a su paso por A Gudiña. Durante un control de velocidad, los agentes detectaron una motocicleta BMW R1250GS que circulaba a 162 km/h en un tramo limitado a 60 km/h, superando en 102 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida. La Guardia Civil destaca que este punto de la carretera presenta una elevada siniestralidad.

Otro motorista a 160 km/h en la N-120 de Ourense

El segundo caso se produjo el sábado 10 de octubre en la N-120, dentro del término municipal de Ourense, donde interceptaron una motocicleta Suzuki SV650 que circulaba a 160 km/h en una zona limitada a 60 km/h.

Ambos conductores han sido investigados por presuntos delitos contra la seguridad vial y deberán enfrentarse a un procedimiento judicial.

Los motoristas podrían ser condenados a penas de prisión de tres a seis meses, multas de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de entre 31 y 90 días. En cualquiera de los casos, una eventual condena también implicaría la retirada del permiso de conducir por un período superior a un año y de hasta cuatro años.

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