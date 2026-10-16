Cazados dos motoristas a 160 km/h en tramos limitados a 60 en carreteras de Ourense

Uno de los motoristas que fueron sorprendidos con exceso de velocidad

La Guardia Civil de Tráfico de Ourense ha detectado dos delitos contra la seguridad vial por exceso de velocidad después de sorprender a dos motoristas circulando a más de 160 kilómetros por hora en carreteras de la provincia donde el límite establecido era de 60 km/h.

El primero de los casos se registró el pasado 8 de octubre en la N-525, a su paso por A Gudiña. Durante un control de velocidad, los agentes detectaron una motocicleta BMW R1250GS que circulaba a 162 km/h en un tramo limitado a 60 km/h, superando en 102 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida. La Guardia Civil destaca que este punto de la carretera presenta una elevada siniestralidad.

Otro motorista a 160 km/h en la N-120 de Ourense

El segundo caso se produjo el sábado 10 de octubre en la N-120, dentro del término municipal de Ourense, donde interceptaron una motocicleta Suzuki SV650 que circulaba a 160 km/h en una zona limitada a 60 km/h.

Ambos conductores han sido investigados por presuntos delitos contra la seguridad vial y deberán enfrentarse a un procedimiento judicial.

Los motoristas podrían ser condenados a penas de prisión de tres a seis meses, multas de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de entre 31 y 90 días. En cualquiera de los casos, una eventual condena también implicaría la retirada del permiso de conducir por un período superior a un año y de hasta cuatro años.