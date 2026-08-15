El cementerio de San Francisco estrena pavimento

El cementerio de San Francisco de Ourense se prepara para una renovación integral de sus calles interiores. Actualmente, el pavimento de estos pasillos es de sábrego —un material arenoso derivado del granito—, pero el paso del tiempo y el impacto de las lluvias lo han dejado gravemente deteriorado, proyectando una imagen de descuido en un lugar que recibe cientos de visitas cada semana. En las calles principales se han abierto profundas grietas por las que el agua discurre con fuerza durante los días de tormenta.

Para atajar el problema, se ha buscado una solución definitiva mediante la sustitución del firme por un pavimento empedrado. Estas piezas ya se han instalado a modo de prueba en algunas de las arterias principales para comprobar su resistencia y estabilidad. No obstante, al estar catalogado como bien de interés cultural (BIC) desde el año 2000, cualquier intervención requiere autorización. En este caso, Patrimonio ha autorizado la intervención al no afectar a la estructura del BIC.

El personal de mantenimiento defiende la intervención porque aseguran que no es seguro. “Cualquier día puede haber un accidente, por aquí viene gente mayor y este suelo es resbaladizo y peligroso”. Los propios operarios aseguran que les resulta muy complicado mantener las calles transitables por las profundas hendiduras en el terreno. “Tan pronto como arreglamos una zona, surge un nuevo desperfecto en otra”, señalan. Además, la acusada pendiente sobre la que se asienta el camposanto agrava la situación, ya que el agua de las precipitaciones invernales arrastra el firme a su paso.