La Central Heladera apuesta por productos de proximidad

Los integrantes de La Central Heladera apuestan por el producto “Kilómetro Cero” en su última creación: un helado que combina productos de proximidad, y se comercializa bajo la denominación “Helado Peregrino”, que empieza a estar disponible tras haberse presentado en Fitur.

Según indican desde la empresa, la intención es “condensar la memoria sensorial de la ruta jacobea en un producto premium” en palabras de María Caldelas, gerente de La Central Heladera y creadora del producto.

La combinación de ingredientes implica que “desde una pureza láctea excepcional y una textura naturalmente cremosa, el queso azul, reconocido como el mejor de España, aporta profundidad, carácter y un elegante contrapunto salino. Y el matiz de bosque que aportan las vetas de miel artesanal de castaño de PuraMel Sacra”, concluye Caldelas.