La Xunta de Galicia sitúa a Bermello Electrodomésticos como modelo de negocio

La cadena de establecimientos Bermello Electrodomésticos acogió ayer el lanzamiento de la tercera edición de “Xerme”, el programa para el desarrollo de comercio electrónico impulsado por la Xunta. La directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño Regueiro, puso como ejemplo de trayectoria ejemplar a Bermello Electrodomésticos, un comercio tradicional arraigado en su territorio y que supo adaptarse a las tendencias de consumo y apostó por la digitalización y por combinar el comercio en la tienda física con el comercio electrónico.

Marta Mariño Regueiro reconoció la labor de Jorge Bermello como referente e inspiración para el comercio y el emprendimiento gallego

Durante la presentación, Marta Mariño Regueiro reconoció la labor de Jorge Bermello como referente e inspiración para el comercio y el emprendimiento gallego. A propósito de emprender, el empresario aconsejó a los seleccionados para este programa que “se enamoren de lo que hacen, se entreguen a ello, que aprovechen las grandes ventajas que hoy existen y que sigan, porque si siguen con esa constancia van a triunfar”.

La presente convocatoria contó con un total de 90 candidaturas, siendo escogidos 16 proyectos. Estos se dividen en dos modalidades: “iniciación”, para quienes comienzan desde cero, y “avanzado”, para negocios que ya tienen trayectoria y buscan optimizar sus procesos. Entre los perfiles que integran esta edición destacan emprendimientos rurales de ganadería extensiva, proyectos de turismo sostenible centrados en la recuperación del patrimonio y servicios de psicología preventiva.

El programa destaca por su enfoque práctico y sectorial

Desde su nacimiento, “Xerme” ha graduado a unos 75 emprendedores. El programa destaca por su enfoque práctico y sectorial, acumulando más de 160 horas de formación por edición, donde las tutorías técnicas personalizadas son el pilar fundamental.

José Manuel Suárez, director del programa, explicó: “Nuestros programas son de especialización; no son programas genéricos para montar una empresa. Nos centramos mucho en las tutorías técnicas, que es lo que nos diferencia. El e-commerce ya es parte integral de la venta. Hoy en día cualquier comercio tiene que buscar una forma de estar ahí, si no, puede quedar muy atrasado”.

El curso de formación de “Xerme” iniciará el próximo lunes 4 de mayo en Santiago de Compostela.