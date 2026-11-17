Estudiar cómo funciona la exclusión social en un manual universitario es muy distinto a escuchar a quienes la viven en primera persona. Con esa premisa, el alumnado del grado de Educación Social del Campus de Ourense ha llevado los contenidos de clase a dos escenarios reales a través del proyecto de aprendizaje-servicio “Educa na diversidade, transforma a sociedade”.

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La iniciativa, coordinada por la profesora María José Vázquez, incluyó una jornada de trabajo en el Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar. Lejos de una visita meramente observacional, los estudiantes participaron en una dinámica de diálogo con internos y profesionales del centro. La sesión se planteó desde la justicia terapéutica, un enfoque que entiende las instituciones judiciales como espacios capaces de promover el bienestar y la dignidad. Según explica Vázquez, el encuentro sirvió para que los futuros educadores analizaran “factores de vulnerabilidad y resiliencia” y revisaran sus propios prejuicios sobre la población reclusa. Mientras que los internos encontraron en esta actividad “un espacio de reconocimiento y expresión personal”.

El segundo eje del proyecto fue la creación de “O faro dos vagalumes”, un cuento ilustrado escrito por las alumnas Lucía Carballo y Nerea López. La historia está basada en la experiencia real de Marcial Feijoo y aborda el proceso de adaptación y gestión emocional ante la discapacidad visual. Para asegurar que resultara comprensible para cualquier lector, el relato fue revisado por estudiantes del Programa de Maiores de la Universidad de Vigo, quienes aportaron sugerencias para adaptarlo a lectura fácil, antes de ser utilizado también por alumnado de máster. Ambas acciones muestran cómo el aprendizaje-servicio permite conectar la formación académica con necesidades sociales concretas.