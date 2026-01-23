El presidente de los autónomos, David Martínez, encabeza la candidatura única para presidir la CEO

David Martínez, presidente de la Asociación de Profesionais e Autónomos.

La CEO ha cerrado, este viernes, el plazo para la recepción de candidaturas a presidir la Confederación. Unas elecciones continuistas puesto que, una vez finalizado el plazo establecido, tan solo una lista se ha formalizado. Sus integrantes están liderados por David Martínez, el presidente de los autónomos en Ourenes y son los siguientes:

Lista única de la Candidatura 2026 (Equipo de gobierno) + Vocales (11)

Presidente: David Martínez Alonso ATA Ourense

Vicepresidente: Jose Antonio Rodríguez Araujo Asociacion Empresarios Polígono San Cibrao das Viñas

Vicepresidenta: Beatriz Gómez Valcárcel Federación de Comercio de Ourense

Vicepresidente: César Blanco Gómez Asociación de Empresarios Nogueira de Ramuín (Aenor)

Vicepresidenta: Olga Santos Pereira Asociación de Artesáns de Ourense (ADAO)

Tesorero: Luis Novoa Fernández Asociación Provincial de Autoescuelas de Ourense

Contador: Carlos Terán Búa Asociación Empresarial de Valdeorras (Aeva)

Vocal 1: Emilio Rial Pais COREN

Vocal 2: Elena Pérez Canal Aceites Abril

Vocal 3: Eduardo Cid Fernández Asociación de Empresarios de Pereiro de Aguiar

Vocal 4: Ricardo Borrajo Castro ATAVE

Vocal 5: Manuel Carballeda Ramos Asociación Área Industrial Carballiño (Aica)

Vocal 6: Mariña Rivas Cacabelos Mercadona

Vocal 7: Francisco Meije Fernández Asociación de Instaladores Eléctricos y de Telecomunicaciones de Ourense y provincia (Instalectro)

Vocal 8: Concepción López Vázquez Asociación Provincial de Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales de Ourense (Asorel)

Vocal 9: Noelia Rodríguez Aparicio AJE Ourense

Vocal 10: Jose Luis Sánchez Gándara: Asociacion de centros de enseñanza de peluquería y estética de Galicia (CEPEGA)

Vocal 11: Jose Manuel Díaz Barreiros Gestoría Marcelino

Se afronta así un proceso continuísta en el que la candidatura de Martínez se presenta respaldada por 77 avales procedentes de 6 asociaciones diferentes.

El siguiente paso será la celebración de la asamblea electoral, el próximo jueves, 29 de enero, para la constitución de la mesa electoral y la elección definitiva de las figuras de presidente, vicepresidente, tesorero, contador y vocales no natos de la Confederación.

En la asamblea y votación pueden participar los 289 compromisarios convocados y con derecho a voto, tal como se aprobó en la junta directiva celebrada para fijar el censo y el plazo para presentar las candidaturas el pasado 12 de enero.

Nuevo mandato tras la ausencia de Marisol Novoa

Con este proceso electoral la CEO abre una etapa tras el período sobrevenido de la presidencia de César Blanco, que forma parte de la lista presentada ahora como vicepresidente, y que tomó las riendas provisionalmente de la institución después del fallecimiento de Marisol Novoa, dirigente de la CEO hasta agosto de 2024.