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La CEO estrecha lazos con la provincia china de Sichuan
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El presidente de la Confederación Empresarial de Ourense (CEO), David Martínez, y el vicepresidente de la entidad, César Blanco, completaron un viaje comercial a China con la idea de estrechar acuerdos de colaboración con la provincia de Sichuan, donde fueron recibidos por responsables de su Consejo de Promoción Internacional,con quienes han firmado un acuerdo de colaboración que les permitirá “estrechar los vínculos empresariales entre ambos territorios y facilitar el desarrollo de futuras iniciativas conjuntas”, según indicó el presidente.
"Estas actividades adquieren especial interés para la economía ourensana y gallega, dada la importancia de sectores como la agroalimentación, la industria y la innovación"
Además de visitar una feria internacional alimentaria, los representantes de la CEO pudieron preparar los primeros contactos para nuevas inciativas empresariales. Estas actividades "adquieren especial interés para la economía ourensana y gallega, dada la importancia de sectores como la agroalimentación, la industria y la innovación, que pueden encontrar en la cooperación internacional nuevas oportunidades de desarrollo y expansión comercial", añadía David Martínez.
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