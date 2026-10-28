Solo un tercio de los empleados que usan IA contrasta su veracidad

La Confederación Empresarial de Ourense (CEO) presentó las conclusiones extraídas de su tercer observatorio sobre el capital humano. En esta ocasión, el tema central fue la inteligencia artificial (IA) y cómo las nuevas tecnologías cambian la gestión del capital humano. “La tecnología es el copiloto, las personas deben ser la brújula”, resumía el presidente de la CEO, David Martínez, este observatorio. Martínez defendió la importancia de las “soft skills” (inteligencia emocional, liderazgo, resolución de conflictos…) como un factor diferencial en el mundo del mañana, ya que la IA no es capaz de suplir estas necesidades.

Por su parte, Marta Vázquez, directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, destacó la importancia de crear un modelo de “estudiante aumentado” en las universidades. Este nuevo estudiante se formaría principalmente en tareas que no pueden ser replicadas por los modelos de IA, como presentaciones orales o resoluciones de problemas.

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Uno de los temas centrales del observatorio fue la necesidad de tener una actitud crítica con la IA, evitando caer en la “deuda cognitiva”. Este es un fenómeno, cada vez más común, en el que el usuario pierde capacidades de pensamiento analítico debido a una delegación excesiva en la inteligencia artificial. Los datos ofrecidos por la CEO reflejan esta realidad. Dos de cada tres empleados utilizan la IA en el entorno laboral sin evaluar su exactitud, y de estos, un 56% admiten que han cometido errores por confiar en exceso en ella.