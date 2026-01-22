César Izquierdo, profesor de Teología: “Teología es una palabra que le suena rara a la gente de la calle”

Ourense está inmersa en la Semana de la Teología organizada por el Obispado, que este año se centra en el concepto de la “sed de Infinito”. Tras la sesión inaugural, a cargo de Pedro Fernández, el Liceo acogerá hoy jueves la segunda ponencia, centrada en la figura de John Henry Newman, recientemente nombrado Doctor de la Iglesia; ponencia que será conducida por el profesor César Izquierdo.

Pregunta. ¿Es su primera visita a la ciudad?

Respuesta. No, realmente será la segunda, porque ya estuve allí cuando el obispo don Leonardo fue ordenado. Yo conozco a don Leonardo hace tiempo y estuve en su ordenación episcopal.

P. Cuando se habla de la teología, ¿qué es lo más complicado de hacer entender a un ciudadano de a pie?

R. Probablemente lo difícil es conectar los temas de los que tratamos con lo que a las personas concretas les interesa. La misma palabra “Teología” es una palabra rara para una persona de la calle. Pero en realidad, en la teología hablamos del problema humano. Nos preguntamos por el sentido de la vida, de lo que en último término todo el mundo se pregunta antes o después.

R. Cuando uno se encuentra con la experiencia del sufrimiento, cuando se encuentra con la experiencia del amor también, cuando se encuentra sencillamente con dilemas éticos. En el fondo, ¿cuál es la razón de ser de todo? La teología lo que quiere poner de relieve, y ojalá que lo supiéramos hacer de modo comprensible, es que, a la luz de la revelación de Jesucristo, nosotros tenemos una visión de las cosas y una respuesta a las preguntas del hombre. Ojalá que lo supiéramos hacer de un modo accesible.

Puedo anunciar la fe cristiana a quien quiere escuchar, y puedo dialogar con quien no es cristiano"

P. Uno de los temas que va a estar sobre la mesa va increencia, ¿Cómo se puede hablar de teología con alguien que no cree?

R. La fe cristiana es anuncio, pero también es diálogo. Puedo anunciar la fe cristiana a quien quiere escuchar, y puedo dialogar con quien no es cristiano. Hay propuestas que se pueden poner sobre la mesa en un diálogo sincero, cordial, y eso ayuda también a confrontar las cosas.

R. La idea de que, efectivamente, ahora mismo sea la increencia una postura que para muchos se considera incluso moderna... en esto ha habido un cambio tremendo. Porque en otro tiempo la increencia sería hasta socialmente vituperable. Pero han cambiado las cosas. En este sentido, el encuentro con las personas que no creen, pero que sinceramente buscan la verdad, abre un camino de diálogo muy interesante.

Ese proceso de Newman en busca de la verdad no le permitió quedarse con respuestas así pues más o menos pagadas, y es lo que le lleva a a un proceso de búsqueda donde va descubriendo, la verdad profunda de todo"

P. Trae usted una figura, que es la figura de Newman. ¿Por qué es ejemplar y qué sentido tiene hablar de él cuando hablamos de teología?

R. Newman es una figura importantísima, pero también de modo coyuntural ahora, porque el Papa León XIV declaró el pasado 1 de noviembre a Newman como Doctor de la Iglesia. Eso significa pertenecer a un club selecto de autores cristiano a los que la Iglesia les reconoce una autoridad por sus escritos.

R. Con Newman son 38, es un grupo pequeño. Este ya es un motivo, pero, además, la figura y los escritos de Newman son esencialmente modernos. En una persona así podrían reflejarse otras muchas personas.

R. Newman era un universitario de Oxford, un hombre formado allí con un profundo aprecio por toda la cultura y el método de esa universidad. Él fue también tutor del Oriel College,y por tanto, pues era un hombre académicamente muy bien situado. Pero al mismo tiempo con una inquietud de fondo desde el principio, desde el principio de su adolescencia prácticamente.

R. Eso le llevó a ir viviendo su situación en la Iglesia de Inglaterra, en el anglicanismo, de un modo sincero, y al mismo tiempo viendo las cuestiones abiertas. Ese proceso de Newman en busca de la verdad no le permitió quedarse con respuestas así pues más o menos pagadas, y es lo que le lleva a a un proceso de búsqueda donde va descubriendo, la verdad profunda de todo.

R. Su camino tuvo también un riesgo, pues era una época donde existía la tentación del escepticismo, pero la superó. Y finalmente descubrió la Iglesia Católica.

R. Newman tenía una expresión que se ha hecho muy famosa. En un momento dado estaba de viaje por el Mediterráneo, y estuvo en peligro de muerte por una enfermedad. Cuando pensaba que podía morir, se recoge que él dijo: "No he pecado contra la luz" ¿Y qué quiere decir eso? Pues que donde había visto la verdad, él la seguía costara lo que costara. Y eso siempre es un ejemplo para todos.

P. Esa búsqueda de la verdad se ajusta muy bien en un momento donde está en cuestión hasta la propia verdad.

R. Sin duda. Por eso mismo me parece que Newman adquiere una nueva actualidad. Ahora mismo yo creo que estamos en una crisis profunda de la verdad y del amor. Me parece que son dos realidades que son, quizás, lo más humano que tenemos. Y están ambas en crisis. La verdad porque se piensa que, si no es acomodaticia, no vale la pena, y que incluso podría ser una fuente de violencia. Cuando una persona está dispuesta a que la verdad sea negociable, no podría entender a una persona como Newman.

R. Pero me parece que esa postura es también profundamente insatisfactoria para todas las personas. Cuando una persona no piensa que la verdad exista como tal verdad como tal… Antonio Machado escribió que "la verdad es lo que es y sigue siendo verdad aunque se piense al revés".

R. Newman era, efectivamente, era un defensor y un fiel seguidor de la verdad donde estuviera. Y, por eso, hablaré de su conversión, y de las conversiones según Newman.