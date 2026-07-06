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Sarpullido por calor: qué es y cómo aliviarlo
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El sarpullido por calor, también conocido como miliaria o sudamina, es una irritación de la piel que aparece cuando los conductos sudoríparos se obstruyen y el sudor queda atrapado bajo la superficie cutánea. Es más frecuente durante el verano, en ambientes cálidos y húmedos, y afecta tanto a niños como a adultos.
¿Cuáles son sus síntomas?
Los síntomas más comunes incluyen:
Para reducir las molestias y favorecer la recuperación, se recomienda:
En la mayoría de los casos, el sarpullido desaparece por sí solo en pocos días al reducir la exposición al calor.
La mejor forma de prevenir el sarpullido por calor es evitar el exceso de sudoración. Mantener una buena hidratación, vestir ropa fresca y ducharse después de realizar actividad física son medidas sencillas que ayudan a proteger la piel durante los meses más calurosos.
Es recomendable acudir a un profesional sanitario si la erupción empeora, aparecen signos de infección, hay fiebre o los síntomas no mejoran tras varios días.
El sarpullido por calor es una afección común y generalmente leve causada por la acumulación de sudor bajo la piel. Mantener la piel fresca, seca y bien ventilada suele ser suficiente para aliviar los síntomas y prevenir nuevos episodios.
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