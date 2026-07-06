Sarpullido por calor: qué es y cómo aliviarlo

El sarpullido por calor, también conocido como miliaria o sudamina, es una irritación de la piel que aparece cuando los conductos sudoríparos se obstruyen y el sudor queda atrapado bajo la superficie cutánea. Es más frecuente durante el verano, en ambientes cálidos y húmedos, y afecta tanto a niños como a adultos.

¿Cuáles son sus síntomas?

Los síntomas más comunes incluyen:

Pequeños granitos o erupciones rojas.

Picazón o sensación de ardor.

Enrojecimiento de la piel.

Molestias en zonas donde se acumula más sudor, como cuello, espalda, axilas, ingles y pliegues cutáneos.

¿Cómo aliviar el sarpullido por calor?

Para reducir las molestias y favorecer la recuperación, se recomienda:

Mantener la piel fresca y seca.

Permanecer en lugares ventilados o con aire acondicionado.

Usar ropa ligera y transpirable , preferiblemente de algodón.

Evitar prendas ajustadas que aumenten la sudoración.

Aplicar compresas frías sobre la zona afectada.

Evitar cremas o productos que puedan obstruir los poros.

En la mayoría de los casos, el sarpullido desaparece por sí solo en pocos días al reducir la exposición al calor.

Cómo prevenirlo

La mejor forma de prevenir el sarpullido por calor es evitar el exceso de sudoración. Mantener una buena hidratación, vestir ropa fresca y ducharse después de realizar actividad física son medidas sencillas que ayudan a proteger la piel durante los meses más calurosos.

¿Cuándo consultar al médico?

Es recomendable acudir a un profesional sanitario si la erupción empeora, aparecen signos de infección, hay fiebre o los síntomas no mejoran tras varios días.

Conclusión

El sarpullido por calor es una afección común y generalmente leve causada por la acumulación de sudor bajo la piel. Mantener la piel fresca, seca y bien ventilada suele ser suficiente para aliviar los síntomas y prevenir nuevos episodios.