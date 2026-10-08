Choque entre dos coches en la entrada de Ourense por la N-525

Las retenciones se registraron en la N-525 tras el accidente entre los dos vehículos.

Dos vehículos se han visto implicados en un accidente de tráfico en la N-525, a la entrada de Ourense, a la altura de la gasolinera de O Piñeiral.

El siniestro se produjo en la incorporación a la N-525 en dirección a Ourense. Según las primeras informaciones, uno de los vehículos se encontraba en el ceda el paso para incorporarse a la carretera cuando fue alcanzado por detrás por otro turismo que circulaba por la vía principal.

Relacionado Tres personas resultan heridas tras volcar un todoterreno en Sarreaus

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y personal de Conservación de Carreteras, que intervinieron en la zona tras el accidente.

Por el momento, no han trascendido más datos sobre posibles heridos ni sobre las circunstancias concretas del siniestro.