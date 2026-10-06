Tres personas resultan heridas tras volcar un todoterreno en Sarreaus

Tres personas resultaron heridas este martes en un accidente de tráfico tras volcar el todoterreno en el que viajaban en el concello de Sarreaus.

El accidente se produjo poco antes de las 16:00 horas, cuando el vehículo se salió de la vía, previsiblemente después de patinar sobre el asfalto mojado, y terminó volcando.

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Los tres ocupantes pudieron salir del vehículo por su propio pie, por lo que no fue necesario realizar ninguna excarcelación. Dos de ellos presentaban lesiones: uno tenía un corte en una pierna y otro refería dolor en un hombro.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Protección Civil de Sarreaus, agentes de Tráfico y personal de Urxencias Sanitarias, que atendieron a los heridos. Posteriormente, fueron trasladados al ambulatorio de Xinzo de Limia para ser atendidos.