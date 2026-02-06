TRACTORADA EN OURENSE
Los tractores se retiran

Un choque entre una furgoneta y un coche deja un herido en la calle Progreso

ACCIDENTE DE TRÁFICO EN OURENSE

El choque entre una furgoneta y un coche en la calle Progreso, en Ourense, dejó a una persona herida

Imagen de los coches accidentados en la rúa do Progreso
Imagen de los coches accidentados en la rúa do Progreso

Un accidente de tráfico en el centro de Ourense se saldó con al menos una persona herida. Sucedió en una de las arterias principales de la ciudad: la calle Progreso. Concretamente, el suceso tuvo lugar a la altura de la Alameda, en el carril que permite continuar de frente o desviarse hacia la Plaza de Abastos.

Las autoridades comunicaron que el ocupante de la furgoneta, que colisionó por alcance al coche de delante, sufría un fuerte dolor en el pecho.

Hasta el punto acudió una ambulancia de Urxencias Sanitarias 061, siendo notificada también la Policía Local de Ourense.

