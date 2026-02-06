Un choque entre una furgoneta y un coche deja un herido en la calle Progreso

Un accidente de tráfico en el centro de Ourense se saldó con al menos una persona herida. Sucedió en una de las arterias principales de la ciudad: la calle Progreso. Concretamente, el suceso tuvo lugar a la altura de la Alameda, en el carril que permite continuar de frente o desviarse hacia la Plaza de Abastos.

Las autoridades comunicaron que el ocupante de la furgoneta, que colisionó por alcance al coche de delante, sufría un fuerte dolor en el pecho.

Hasta el punto acudió una ambulancia de Urxencias Sanitarias 061, siendo notificada también la Policía Local de Ourense.