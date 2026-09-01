A la chita callando

Mientras la mirada colectiva se hipnotiza con el drama fronterizo en Ceuta y los informativos despliegan su habitual coreografía de urgencias patrias, en la trastienda económica se consuma un festín silencioso. El IPC adelantado de agosto acaba de catapultarse hasta el 4,3%, devorando de un plumazo el ya doloroso 3,6% de julio.

Con el termostato al límite y los hogares encendiendo el aire acondicionado para no perecer en la canícula, la factura de la luz vuelve a tributar al 21%. A ello se suma el combustible disparado y una inflación desbocada que actúa como el recaudador más eficiente y desalmado del reino.

La jugada maestra reside en la obstinación de no deflactar la tarifa del IRPF. Cada décima de aumento engorda las arcas públicas a costa de salarios menguantes, convirtiendo la asfixia del contribuyente en récord de ingresos tributarios. Mientras el país mira hacia el sur, Hacienda pasa la bandeja con un cinismo exquisito. Menudo negocio fiscal.

¿Y ahora qué? Sin Presupuestos Generales del Estado a la vista, la recaudación no cesa de inflarse. Nos venderán el consuelo de que la deuda pública se beneficia de semejante sangría, pero ¿qué le queda al ciudadano de a pie? Una sanidad pública que encadena huelgas interminables y unos servicios cada vez más famélicos. El botín se acumula, el contribuyente se achicharra y el espectáculo continúa.

Pedro Marín Usón

(Zaragoza)