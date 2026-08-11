El CHUO introduce un túnel de lavado para esterilizar su material quirúrgico

Detrás de cada operación e intervención médica en la provincia existe un trabajo silencioso pero determinante para la salud del paciente. La Central de Esterilización del Hospital Universitario de Ourense ha registrado durante el año 2025 cerca de 70.000 entradas de material sanitario, lo que representa una media de 250 procesamientos diarios. Esta ingente labor permite dar respuesta directa a las más de 19.000 cirugías (programadas y urgentes) que se realizan anualmente en el centro, además de abastecer a consultas, unidades de hospitalización, urgencias y al 061.

Para mantener y optimizar esta alta carga asistencial, el servicio ha estrenado recientemente un nuevo túnel de lavado tras una inversión superior a los 220.000 euros. Esta cabina sustituye el rendimiento equivalente a tres lavadoras convencionales y permite procesar a la vez hasta 15 contenedores de instrumental quirúrgico, sumándose a los cuatro equipos de lavado previos, cuatro autoclaves y el instrumental de baja temperatura.

Asimismo, se han destinado cerca de 50.000 euros a la mejora general de las instalaciones de la central, situada en el sótano del edificio quirúrgico. Entre los trabajos destacan la instalación de un nuevo sistema de extracción de vapores y la ampliación de la planta de tratamiento de agua de alta pureza, recurso clave para prolongar la vida útil del instrumental y asegurar la máxima calidad del proceso.

El proceso en la central abarca desde la limpieza y revisión manual hasta la desinfección a alta temperatura, empaquetado y distribución. Para asegurar que no exista margen de error, la Sanidad pública ourensana tiene implantado un sistema informático de trazabilidad total mediante códigos de barras en los tres hospitales de la área sanitaria (Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras).

Este control informático se complementa con un exhaustivo protocolo de seguridad biológica y química. Tal y como explican desde el equipo de Enfermería del servicio, el material supera estrictos controles físicos, químicos y biológicos para confirmar la eliminación de cualquier microorganismo.