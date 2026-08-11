Un muerto ha matado
Un muerto ha matado
Dámaso llevaba siete años fallecido. Murió en 2019, cuando los celos le cegaron, cuando apaleó a su exmujer, cuando fue vetado de sus tres hijos. De 2019 a 2026, Dámaso litigó lo inganable, mientras los tres hermanos se criaban en la lejanía y el recuerdo.
No logró nuestra “justicia” redención, no consiguió sino vengar golpes con crueldad y alienación. A Laura le sanaron las inmerecidas heridas; a Dámaso se le fue gangrenando el alma, hasta el trágico final. Los togados, tanto como el asesino, nos han robado una madre.
Suso Liste (Santiago).
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