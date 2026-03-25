Casi cien personas se concentran en la Subdelegación del Gobierno para pedir más paradas en A Gudiña: "O tren pasa. O tren para"

Después de que este pasado lunes el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia y el subdelegado del Gobierno en la provincia, Eladio Santos anunciaran la recuperación de un tren matinal en el servicio ferroviario en A Gudiña, la Plataforma Dereito ao Tren hizo público la convocatoria de una concentración delante del edificio de la Subdelegación del Gobierno en la ciudad de Ourense este miércoles, 25 de marzo, a las 11:30 horas.

Aunque la decisión de recuperar este tren fue aplaudido por parte de la ciudadanía, no ha sido recibido con pleno entusiasmo por parte de todos, que consideran insuficiente la medida y mantienen la reivindicación de una mejora más amplia de las conexiones ferroviarias, tildando esta decisión de "migajas".

La entrada en vigor de los nuevos horarios será a partir del 20 mayo, obviando Semana Santa, un periodo clave para la movilidad y la economía local, evidenciando que las medidas adoptadas aún no resuelven los problemas estructurales que afectaron al territorio durante años.

"O tren pasa. O tren para"

Como habían anunciado, la concentración tuvo lugar este miércoles, 25 de marzo, delante del edificio de la Subdelegación del Gobierno en Ourense, a las 11:30 de la mañana. Esta manifestación, conovaca por la Plataforma Dereito ao Tren, contó con una participación de cerca de un centenar de personas, además de la presencia de numerosos medios de comunicación y varios curiosos ocasionales. A la cabeza de la portesta se podía leer en una pancarta el lema "O tren pasa. O tren para" una clara referencia a las reivindicaciones de aumentar las paradas.

Durante la concentración, los portavoces defendieron “o noso dereito a movernos, a vivir e a quedar na nosa terra” y subrayaron que, pese a los recientes anuncios de incremento de frecuencias, “se hoxe estamos aquí é porque aínda non é suficiente”.

El colectivo valoró los avances, pero insistió en que la situación actual sigue siendo insuficiente. “O tren pasa, pero non para en igualdade de condicións”, denunciaron, al tiempo que reclamaron prudencia hasta comprobar mejoras reales: “seremos prudentes e non falaremos de solucións ata ver feitos reais”.

Según los datos expuestos en el manifiesto, cada día circulan 22 trenes por la estación, pero solo seis realizan parada, “3 en cada dirección”, lo que, a su juicio, no responde a criterios técnicos sino a decisiones políticas: “E non é unha cuestión técnica. É unha decisión política”.

Los manifestantes alertaron del impacto que esta situación tiene sobre el territorio. “Cando o tren non para, o que queda atrás non é só unha estación baleira. Queda un territorio enteiro sen oportunidades”, señalaron, destacando el papel estratégico de la estación como conexión para comarcas de Ourense, Zamora y el norte de Portugal.

Asimismo, denunciaron que desde junio de 2025 se han reducido frecuencias y concentrado horarios “no medio do día, facendo imposible algo tan básico como ir traballar, estudar ou acudir a unha consulta médica e volver no mesmo día”. Aunque reconocen mejoras en las franjas de mañana, recalcan que “quedan pendentes os horarios da tarde”.

En el acto también se reivindicó la igualdad territorial: “Non pedimos privilexios, pedimos igualdade”, afirmaron, criticando que los usuarios de A Gudiña no tengan las mismas condiciones que en otras estaciones.

Entre sus demandas, la plataforma exige “uns horarios útiles, adaptados á vida real das persoas”, una obligación de servicio público que garantice frecuencias suficientes y “abonos e condicións xustas” que integren plenamente la estación en el sistema ferroviario.

La movilización concluyó con un mensaje claro: “Queremos ver pasar o tren. Pero queremos que pare” y una advertencia de continuidad en las protestas: “se o tren pasa, o tren ten que parar e se o TREN NON PARA, NÓS NON PARAMOS”.