A Gudiña recuperará un tren matinal desde el 20 de mayo

La Casa Consistorial de A Gudiña acogió en la tarde de ayer al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y al presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, quienes mantuvieron un encuentro con el alcalde del municipio, Néstor Ogando, y el subdelegado del Gobierno en la provincia, Eladio Santos para anunciar la recuperación de un tren matinal en el servicio ferroviario que comenzará a operar en la estación A Gudiña-Porta de Galicia el próximo 20 de mayo. No obstante, este anuncio no ha sido recibido con pleno entusiasmo por parte de la ciudadanía, donde persiste cierto malestar al considerarse insuficiente la medida y mantenerse la reivindicación de una mejora más amplia de las conexiones ferroviarias.

“Renfe modificará o horario do Alvia Lugo–Madrid, que pasará a saír ás 5,18h, incorporando unha nova opción madrugadora que mellora a mobilidade de primeira hora en A Gudiña, onde parará ás 7,44h e terá chegada a Madrid ás 10,13h”, explicaban desde la Subdelegación del Gobierno. Con el fin de cubrir el recorrido inverso, se ha realizado una permutación entre dos servicios que permitirá la llegada de un tren hasta A Gudiña desde la capital a las 9,02 horas.

Malestar social

Aunque la decisión de recuperar el tren matutino ha sido aplaudida por los vecinos, muchos consideran que se trata de “migajas” frente a la pérdida histórica de conectividad. Además, la entrada en vigor de los nuevos horarios será a partir de mayo, obviando Semana Santa, un periodo clave para la movilidad y la economía local, evidenciando que las medidas adoptadas aún no resuelven los problemas estructurales que afectaron al territorio durante años.

La supresión de paradas realizada en 2025 supuso una reducción significativa de las conexiones ferroviarias, pasando de nueve a seis trenes diarios: de cinco a tres en el sentido A Gudiña–Madrid, y de cuatro a tres en el trayecto inverso. Esta disminución fue recibida con un profundo malestar en el sur de la provincia, donde numerosos colectivos se movilizaron de forma continuada, generado un fuerte conflicto político y social.

Aunque la decisión ha sido aplaudida por los vecinos, muchos consideran que se trata de “migajas” frente a una pérdida histórica

Las primeras reacciones no se han hecho esperar y la Plataforma Dereito ao Tren confirma que la concentración convocada para este miércoles, 25 de marzo, a las 11,30 horas, frente a la Subdelegación del Gobierno en Ourense, se mantiene en pie. “Queremos lembrar un dato: desde o pasado 9 de xuño de 2025 cada día pasan 22 trens pola Gudiña e só 6 paran, 3 en cada dirección. Non é unha cuestión técnica, é unha decisión política a que deixou sen dereitos de mobilidade a miles de persoas”, afirman.

Desde el colectivo vecinal destacan que, a pesar de los avances anunciados, todavía existen incertidumbres sobre la operatividad real de la nueva parada y la venta de billetes, por lo que continuarán vigilantes para exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos. “Queremos ser cautelosos. Agradecemos os avances, pero as concentracións e demandas cesarán . Consideraremos que o problema está realmente solucionado cando vexamos feitos certos”, afirmaban, insistiendo en que la participación ciudadana ha sido clave para que las autoridades reconozcan la importancia de mantener y reforzar la conectividad ferroviaria en la zona.

Mejora de bonos

Reclaman además una mejora en los bonos. “Hoxe unha persoa viaxeira con orixe na Gudiña non pode acceder ao Abono Único estatal en igualdade de condicións que quen viaxa desde Ourense, Santiago ou Zamora”. “Esto é un pequeno paso pero non a solucion completa”, apuntaban desde Dereiro ao Tren. “Cando os trens útiles paren, nós paramos”, añadían y recalcaban que sus demandas siguen adelante el próximo miércoles. Aunque no estaban convocados al encuentro de ayer en A Gudiña, miembros de la plataforma vecinal se desplazaron hasta el lugar porque “entendíamos que tiñamos que estar aquí en representación das miles de persoas afectadas por esta decisión política”.

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