Montserrat Cruz, candidata a la vicerrectoría del Campus de Ourense, se integra en un equipo femenino

La catedrática Carmen García Mateo ha presentado este lunes en el campus de Pontevedra su candidatura a la rectoría de la Universidade de Vigo (Uvigo), acompañada por las candidatas a las vicerrectorías de campus: Marián Fernández Villarino, por el Campus de Pontevedra, y Montserrat Cruz González, por el Campus de Ourense.

La presentación simbolizó el "liderazgo compartido" dentro de una "universidad construida desde los tres campus", que fortalezca la "autonomía y el peso estratégico a cada sede". En una intervención vinculada a las reivindicaciones de 8 de marzo, García Mateo destacó que, de prosperar la candidatura, las tres mujeres asumirían la máxima representación institucional en Vigo, Pontevedra y Ourense, como un "proyecto valiente con una nueva manera de entender el liderazgo para transformar nuestra institución".

"Creemos en una UVigo que crezca desde la cercanía, donde cada campus tenga capacidad de decidir su futuro y potenciar su identidad propia", subrayó la candidata, catedrática de Teoría de la Señal y Comunicaciones e investigadora en tecnologías del habla e inteligencia artificial aplicada a la salud, con una amplia trayectoria académica e institucional en la universidad.

La candidata del Campus de Ourense

Montserrat Cruz González es profesora de la Universidad de Vigo desde 1998 en el área de Organización de Empresas. Tras impartir docencia durante años en diferentes facultades del campus de Vigo, desde 2015 desarrolla su actividad principalmente en el campus de Ourense. En esta institución ha tenido un papel destacado en la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo y en la Escuela Superior de Ingeniería Informática. Además, ha asumido diversas responsabilidades académicas y de gestión, como la coordinación del Grado en Turismo y el decanato de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo entre 2019 y 2025, contribuyendo al impulso y consolidación de estos estudios.

Su actividad docente e investigadora se centra en los recursos humanos, la estrategia y planificación turística y la gestión empresarial, con especial atención a la sostenibilidad y la responsabilidad social en el sector turístico. Asimismo, mantiene una fuerte vinculación con el entorno socioeconómico ourensano, participando en proyectos de desarrollo turístico territorial y colaborando con instituciones como la Diputación de Ourense, el Eixo Atlántico, Expourense, la Confederación de Empresarios e INORDE. Actualmente también coordina el laboratorio de emprendimiento "Venture Lab" del Campus Auga de Ourense, reforzando la conexión entre universidad, innovación y tejido empresarial.

"A universidade que queremos"

Durante el acto también se anunció el lanzamiento del ciclo de conferencias "A universidade que queremos", una iniciativa abierta a la comunidad universitaria para debatir cuestiones estratégicas sobre el futuro de la institución.

Las sesiones, que combinarán relatorios breves con charlas participativas, se celebrarán los miércoles 11, 18 y 25 de marzo en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación del campus de Vigo, a las 13,00 horas, con un formato híbrido que permitirá seguir los debates de manera presencial o en línea a través del Campus Remoto.

La vicerrectora candidata por el Campus de Pontevedra, Marián Fernández Villarino, subrayó que el campus de Pontevedra "tiene muchos recursos, posibilidades y proyección" y destacó que "tiene que retomar su espacio y acreditarse como campus de excelencia", haciendo referencia también a nuevas titulaciones y oportunidades de dobles grados que se prevén estudiar dentro del programa de la candidatura.

García Mateo señaló también la falta de una residencia universitaria como una "reivindicación histórica" y anunció que, aprovechando el actual plan nacional de vivienda y la disposición del Ayuntamiento de Pontevedra, su candidatura apostará por poner en marcha este proyecto.