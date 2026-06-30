Las científicas del futuro piden paso desde el IES Blanco Amor de Ourense

El IES Blanco Amor demuestra, una vez más, ser un referente en la innovación educativa. Pionero en implantar el bachillerato de excelencia en Ciencias y Tecnología (StemBach) en la provincia, sus aulas continúan gestando proyectos de investigación que no solo sorprenden por su complejidad, sino que son reconocidos a nivel autonómico. Este año, el protagonismo recae sobre dos grupos de alumnas premiadas por la Xunta y reconocidas en los galardones Stephen Hawking (organizados por el IES Rosalía de Castro de Santiago).

Lejos de conformarse con el temario habitual de bachillerato, estas jóvenes han desarrollado trabajos propios del ámbito universitario. Por una parte, Candela Álvarez, Daniela Rodríguez, Icíar Vázquez y Keyla Pérez elaboraron un trabajo que fue uno de los mejores de toda Galicia en los Premios StemBach. Su investigación se centró en la oncología, simulando computacionalmente cómo interactúan las membranas de las células cancerosas con péptidos antimicrobianos.

Para procesar este nivel de datos, tuvieron la oportunidad de hacer uso del Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA), gracias al profesor Alejandro Seco, quien las guió junto a la profesora Rebeca García, ambos de la Universidad de Santiago. “Fue una gran oportunidad porque, si no hubiera sido por esto, no nos hubiéramos podido acercar a algo así. Necesitábamos un superordenador”, explica una de las jóvenes.

Otro de los grupos premiados, el formado por Xiana González, Uxía Martínez y Lucía Sáenz, apostó por entrelazar la informática y la biología. Respaldadas por los docentes Elena Vázquez y Javier López, buscaron similitudes entre la propagación de malware y los virus biológicos, todo ello a través de un sistema de compartimentos matemáticos. “El mayor reto, aparte de compaginar estudios, fue aprender a utilizar Python y LaTeX”, confiesa una de las estudiantes.

Francisco Boán, coordinador del proyecto en el centro educativo junto a profesores como Montse Prieto, Loli Fernández y Carlos Ferreiro, se muestra inmensamente orgulloso de las alumnas. Para el profesor, la realización de estos proyectos representa “un pilar fundamental en su desarrollo académico y personal”, otorgándoles una “enorme ventaja” respecto a otros estudiantes.

La creciente presencia y el liderazgo femenino en el ámbito STEM es uno de los aspectos destacados de esta promoción, formada por chicas. Estas alumnas son conscientes de que la tradicional vinculación de las carreras científicas a perfiles masculinos está cambiando y encuentran referentes en mujeres que ya están abriendo camino.

Con la mirada puesta en grados como Medicina, Inteligencia Artificial, Enfermería o Matemáticas, estas jóvenes abandonan el instituto demostrando que el futuro de la investigación ya lleva su firma.