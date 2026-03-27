Cierra el mítico Mesón do Manolo tras más de 30 años ahogado por los nuevos precios: "Es difícil mantener un menú obrero"

El barrio de O Couto pierde uno de sus locales más emblemáticos. El Mesón do Manolo, un clásico de la hostelería ourensana durante más de tres décadas que cambió de manos durante la pandemia, ha anunciado su cierre definitivo el próximo día 30 de marzo.

El propio establecimiento comunicó la decisión a través de un mensaje dirigido a su clientela, en el que reconocen la dificultad del momento: “Hoy nos toca escribir unas palabras que nunca pensamos tener que decir. Mesón do Manolo cerrará sus puertas el día 30. No es una decisión fácil”. En el texto, apuntan directamente al incremento de costes como principal motivo del cierre. “El encarecimiento de la luz, el agua, el gas y los impuestos hacen cada vez más difícil mantener algo tan sencillo como un menú obrero”, explican.

Durante años, el mesón fue punto de encuentro para vecinos, trabajadores y visitantes. Su propuesta, basada en comida casera a precios populares, lo convirtió en un referente en O Couto y en una parada habitual para generaciones de ourensanos.

El cierre no solo deja un vacío en la oferta gastronómica del barrio, sino también en su tejido social. “Los bares de barrio están muriendo poco a poco”, lamenta.

Los clientes, a por el último menú

La respuesta de los clientes no se ha hecho esperar. Decenas de personas han inundado las redes sociales con mensajes de cariño y agradecimiento. “Qué grandes noches hemos pasado ahí, gracias Manolo”, escribe un usuario. Otros ya planean una última visita: “Mucho ánimo amigo, tocará ir a comer el último cocido y echar unas risas contigo”. También hay quien apuesta por una despedida a la altura del lugar: “Haremos la despedida como toca”.

El Mesón do Manolo se despide así de su clientela agradeciendo cada momento compartido: “Gracias por cada café, cada menú y cada conversación en la barra”.