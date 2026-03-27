El emotivo adiós de esta peluquería tras casi 40 años en Ourense: "Este último año fue tan complicado para mí..."

La peluquería Charo, ubicada en la calle Ervedelo de Ourense, anunció su cierre tras casi cuatro décadas de actividad. El establecimiento, abierto desde 1990, pone fin a su trayectoria después de atender durante años a una clientela habitual.

En el escaparate del local podía verse un cartel con el mensaje: “Gracias por tanto cariño y confianza. 1990-2026. Siempre en nuestro corazón”, con el que se comunicaba el final de la actividad.

La Mirilla | La Región

La imagen del cierre fue difundida a través de la sección La Mirilla de La Región. Posteriormente, la propia peluquería compartió en su cuenta de Facebook un mensaje de agradecimiento:

“Gracias Gonzalo, por esta foto y hacer visible, tanta dedicación, ilusiones, etc. Dar las gracias a tanta gente, que este último año fue tan complicado para mí y el cual me negaba a hacer el cierre y que al final tuvo que ser. Esta foto se la dedico a la Familia de la Peluquería Charo, ellos fueron mi motor y su apoyo incondicional hasta el final.Siempre estaréis en mi corazón”.

El texto señala directamente a las dificultades que el negociuo atravesó durante el último año. Con este anuncio, la peluquería Charo concluye su actividad tras cerca de 40 años en funcionamiento en una ciudad que ve cómo otra persiana echa el cierre definitivo.