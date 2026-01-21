El CIFP A Farixa retoma “Imos de Curtas” en Ourense quince años después

El proyecto “Imos de Curtas” 2026 del CIFP A Farixa anunció este martes su gala en una rueda de prensa realizada en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. El evento tendrá lugar el jueves en el Teatro Principal a las 20,00 horas y supone el regreso de esta iniciativa tras quince años, ya que su primera edición se produjo en 2011 y no volvió a realizarse.

En la presentación, junto a José Paredes, director del centro, y Marcos Vázquez, director de cultura y deporte de la Diputación Provincial, estuvieron presentes varios estudiantes del curso de Producción Audiovisual. El evento se ha retomado para celebrar las dos décadas de la creación del ciclo de Producción Audiovisual y Espectáculos del centro educativo, reunir a antiguos alumnos con profesores y estudiantes de primer y segundo año.

La gala está organizada y producida íntegramente por el alumnado de segundo de Producción Audiovisual. Durante la jornada se proyectarán tres cortometrajes de ficción: “Anoitecer”, dirigido por Adrián Basalo e Iván Domínguez (segundo premio en Faíscas en Ourense Film Festival 2025); “Cruel”, de Pablo Oliveira y Marcos Ares; y “Memoria de Soutelo”, de Candela Lorenzo.

La velada será presentada por al actor Diego Freire donde se abordarán temas de producción en tono humorístico. La entrada es gratuita y podrá solicitarse en el Teatro Principal una hora antes del inicio. Igualmente puede pedirse una invitación enviando un correo electrónico a imosdecurtas2026@gmail.com, indicando nombre y número de entradas.