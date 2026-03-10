Un Ourense sendero azul

No!, no es una cuestión menor el espíritu que guía la concesión de la banderas del programa “Senderos Azules”. Hasta hace poco tiempo reparábamos más –quizás fuese una apreciación personal- en las banderas azules de las playas, que significan un sello de calidad, gestionado por la ADEAC, certificando la excelencia del agua, los servicios, gestión ambiental de las playas, seguridad, donde España es líder mundial. Las CCAA líderes en España son Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana. Galicia, muy bien, con la provincia de Pontevedra sobresaliendo. ¿Cuántas veces sale en nuestras conversaciones e incluso influye en el destino del verano de no pocas familias, si tal playa tiene o no bandera azul? Incluso pendientes de si a tal playa se la conceden o si se la retirarán. Para poder disfrutar de su agua, sol y arenales…

Aunque ¡no todo es playa! Cuando comenzó febrero recibimos una carta en la Diputación de Ourense, remitida por la ADEAC –entidades gestoras de senderos azules-, donde se nos comunica que la candidatura de nuestra ha sido distinguida con el galardón “Sendero Azul 2026”. Efectivamente la votación de un jurado compuesto por 30 investigadores, profesores y profesionales, coordinados por ADEAC, han fallado así, y se nos invita al acto de entrega, el 6 de marzo. Una cita de relieve a nivel nacional, en la cual, de los 72 senderos azules gallegos, 20 la reciben por primera vez, incorporándose a esta red cinco nuevos ¡senderos termales y de salud!, de la provincia de Ourense: Arnoia, Laias (Cenlle), Lobios, O Carballiño y Ribadavia. Estos representan itinerarios que combinan deporte, ocio y bienestar, al mismo tiempo que contribuyen a la recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural y natural. También son rutas accesibles, que animan a disfrutar de la naturaleza y a practicar hábitos saludables.

“Ourense sempre Ourense”, acaba de conseguir cinco nuevas “Banderas Sendero Azul 2026”, que hemos recogido en Cullera hace unos días

El programa “Sendero Azul” premia y reconoce cada año la recuperación y puesta en valor de rutas, sendas e itinerarios peatonales mediante su transformación en entornos respetuosos, resilientes y sostenibles. En base a lo expuesto: “Ourense sempre Ourense”, acaba de conseguir cinco nuevas “Banderas Sendero Azul 2026”, que hemos recogido en Cullera hace unos días. El Área de Benestar de la Diputación de Ourense presentó cinco candidaturas vinculadas a entornos termales y balnearios, obteniendo el reconocimiento de la totalidad. Con lo cual se suman a la ya existente en la Serra do Invernadoiro. Todos somos conocedores de que estamos ante recorridos que combinan deporte, ocio, bienestar, y contribuyen a la recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural y natural. Con estas incorporaciones, Ourense se integra definitivamente con fuerza en la red nacional.

Toda una estrategia impulsada por la Diputación, que supone una evolución cualitativa y cuantitativa dentro del programa “Senderos Azules”, históricamente marcado, como mencionamos al comienzo, por una fuerte presencia de entornos marítimos. Ahora, el programa incorpora con fuerza el modelo del interior, liderado por Ourense, en donde sitúa el termalismo como eje vertebrador de los nuevos itinerarios.

Ha sido un verdadero honor, aparte de emocionante, que a más de novecientos kilómetros de Ourense, en el Auditorio de Cullera, se haya citado repetidas veces “Ourense” y también a los cinco ayuntamientos antes citados. En 2026, habiendo ADEAC recibido 200 candidaturas de 150 ayuntamientos de 24 provincias pertenecientes a 12 CCAA, que hayamos obtenido el éxito descrito es como para estar satisfechos, espoleándonos a continuar trabajando. Lo que demuestra el esfuerzo continuado, de las instituciones y administraciones, por consolidar una amplia red de senderos de calidad al servicio de la ciudadanía, con el objetivo de disfrutar del entorno de una forma responsable y con una contribución directa en la protección del patrimonio natural y cultural. Un reconocimiento que acredita la excelencia y sostenibilidad ambiental y la calidad. Orgullo de la identidad termal de nuestra provincia, Ourense.