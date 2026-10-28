O Cimborrio estalla ante el auge del “tardeo”

La asociación O Cimborrio criticó este martes el “descontrol acústico” en el Casco Histórico de Ourense, atribuyendo esta situación a la política de autorizaciones, la programación festiva y la falta de control por parte del Concello. La agrupación vecinal señala que las aglomeraciones en espacios públicos y la presencia de música amplificada generan un continuo ruido, especialmente vinculado al llamado tardeo, una situación cada vez más habitual que perjudica la habitabilidad y el descanso de las viviendas.

Ante la inacción del gobierno de Jácome, el colectivo señala una contradicción respecto a las normativas de ruidos y veladores vigentes, ya que entienden que el Concello está incumpliendo sus propias ordenanzas y advierten de que “no basta con aprobar normas: hay que cumplirlas y hacerlas cumplir”.

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La asociación lamenta la ocupación de vías públicas y plazas por aglomeraciones de personas consumiendo en el exterior de los locales a plena tarde, así como la instalación de altavoces, micrófonos e instrumentos musicales a escasos metros del patrimonio y los edificios residenciales. En concreto, la plataforma señala puntos como las plaza Eironciño dos Cabaleiros, Santa Eufemia, la Praza Maior y la plaza de San Martiño.

Según O Cimborrio, los fines de semana la contaminación acústica del ocio podría llegar a superar la del tráfico rodado. Por este motivo, exigen la instalación de una red de sonómetros, medida que aseguran que el Concello ha rechazado, y recalcan: “Si considera que la situación es admisible, debe medirla y publicar los resultados. El vecindario necesita datos y soluciones”.

Para esclarecer la actuación municipal, solicitarán los expedientes de los eventos de las últimas semanas, incluyendo solicitudes, condiciones, controles y tasas. También pedirán las resoluciones que hayan permitido ampliar horarios o suspender objetivos de calidad acústica.