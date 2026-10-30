O Cimborrio se planta ante la ocupación del espacio público

La situación de los vecinos de la zona centro de la ciudad alcanza cada día cotas más insoportables a consecuencia de los ruidos nocturnos y las fiestas que cada vez ganan más espacio público. La asociación vecinal O Cimborrio, que preside Carlos Vence, endurece sus reivindicaciones contra la progresiva saturación del Casco Vello y anuncia más medidas legales para frenar lo que consideran un “uso abusivo del espacio público”.

O Cimborrio considera que todos los vecinos del centro de la ciudad sufren en mayor o menor medida este problema, pero se muestra especialmente preocupado por las fiestas de la Alameda y la plaza Obispo Cesáreo. En esta última hay tres residencias de la tercera edad que sufren de forma continua los problemas de los ruidos. Personas mayores que se ven privadas del descanso durante fines de semana enteros.

En este sentido, preocupa la concesión de la cafetería y restaurante del Liceo que los fines de semana organiza actuaciones musicales en la plaza Obispo Cesáreo. El lugar se ha convertido en zona frecuente de reunión, la música y el ruido alcanzan cotas muy elevadas y la aglomeración de jóvenes se prolonga hasta altas horas. “Es un área acústicamente saturada” señala Vence que reclama al Concello la instalación de sonómetros. El colectivo vecinal pone el foco en la urgencia de reubicar los eventos multitudinarios y limitar los tardeos.

“El casco histórico es una zona de sacrificio y nosotros somos los sacrificados”, señala Carlos Vence, reflejando el profundo hartazgo vecinal ante la degradación del entorno. Añade que no están en contra de que la ciudadanía disfrute de los locales, sino de la “falta absoluta de respeto por el vecindario” que demuestran ciertos hosteleros, clientes y los propios políticos. El portavoz denuncia que los residentes padecen “150 días más al año de ocio nocturno y ahora, a mayores, 365 días de tardeo”, lo que les obliga a convivir a diario con ruidos extremos, basura, orines y vómitos en sus propios portales.

O Cimborrio abrirá una nueva vía judicial dirigida también a la degradación visual de la zona. Vence avanza la inminente presentación de una denuncia urbanística para exigir al Concello la retirada inmediata de todos los toldos anclados irregularmente en los edificios. “No puede haber nada clavado en las paredes, son edificios protegidos que los hosteleros decidieron agujerear”, subrayó. El colectivo, que ya logró que se retirasen elementos ilegales en la plaza del Corregidor, pide despejar las fachadas en enclaves patrimoniales como la lraza Mayor, Santa Eufemia, Los Suaves o la Praza do Trigo

Con cuatro denuncias por lo penal y causas abiertas en el TSJ, exigen el traslado de estos festejos. “Si quieren hacer fiesta, que vayan a Montealegre y hagan allá un recinto, pero dentro de la ciudad esto no se puede consentir”, indicó Vence.