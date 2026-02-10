Uno de cada cinco alumnos del campus de Ourense abandona su grado

La etapa universitaria dista mucho de la idea que tienen de ella los estudiantes que se presentan a la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad). Muchos llegan con la esperanza de encontrar en las facultades contenidos que le interesan realmente, y aunque también los hay, no es de extrañar que algunos alumnos acaben desencantados, hasta el punto de abandonar la carrera.

El campus de Ourense recibió a 890 estudiantes de nuevo ingreso en el curso 2022/23. Dos años más tarde, en 2024, un total de 176 habían abandonado los estudios en los que se habían matriculado. Así lo indican los datos publicados en el portal de transparencia de la Universidad de Vigo, referentes a la tasa de abandono por curso académico.

La Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo es sin duda la mayor afectada. Las tres titulaciones que se imparten en ella encabezan la lista de grados con mayor tasa de abandono del campus, dos de ellas superando el 50%. De los estudiantes matriculados en la simultaneidad de Turismo con Geografía e Historia, el 71,43% dejaron los estudios dos años después de haberse matriculado. Le siguen la propia titulación de Turismo (con un 56,82%) y, aunque con una cifra bastante más baja, el grado en Administración y Dirección de Empresas (26,83%).

En el otro lado de la balanza, la titulación de Relaciones Internacionales es la única que ha logrado retener a todos lo matriculados. Tan solo dos grados más del conjunto de la Universidad de Vigo han logrado la fidelización de sus estudiantes: la simultaneidad de Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática; la simultaneidad en Ingeniería Biomédica e Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática.

Tasa de abandono por grado Turismo + Geografía e Historia 71,43% Turismo 56,82% ADE 26,83% Ciencia y Tecnología de los Alimentos 25,00% Ciencias Ambientales 24,24% Ingeniería Informática 21,32% Inteligencia Artificial 20,75% Geografía e Historia 19,61% Enfermería 19,61% Educación Infantil 14,52% ADE + Ingeniería informática 14,29% Ingeniería Aeroespacial 14,00% ADE + Derecho 13,64% Derecho 13,33% Educación Social 13,16% Trabajo Social 12,73% Ingeniería Agraria 12,50% Educación Primaria 10,26% Relaciones Internacionales 0,00%

A la hora de analizar estos datos, hay que tener en cuenta otra métrica: la tasa de cambio de estudios. En ella se contabilizan los estudiantes que dejan sus grados para matricularse en otro diferente, pero en la misma institución. Así, de los 176 estudiantes que dejaron sus estudios en el curso 2024/25, un total de 29 siguen matriculados en la UVigo y tres se han cambiado a otra Universidad.

Lo habitual los estudiantes accedan a otro grado similar, en el que pueden convalidar alguna asignatura ya cursada. Con todo, hay casos en los que acceden a la primera opción marcada tras la Prueba de Acceso a la Universidad, para la que no les había dado la nota