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Rueda comparece tras el Consello de la Xunta

¿Sabe usted que en la city hasta para dormir ya se puede entrar sin decir ni hola?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, nuevos vecinos que llegan con código, cajetín y cero contacto humano, porque hacer el check-in sin cruzarse con nadie también tiene su encanto.

Los cajetines
Los cajetines | La Región

¿Sabe usted que los alojamientos sin contacto siguen proliferando en Ourense? ¿Que ya no hace falta ni saludar al gestor de nuestro apartamento turístico? ¿Que en la avenida de la Habana han brotado siete hermosos cajetines para que el visitante acceda a su habitación lo más discretamente posible? ¿Que lo que más sorprende a los viandantes es que se usen verjas de un comercio cerrado para ello?

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