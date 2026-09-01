¿Sabe usted que en la city hasta para dormir ya se puede entrar sin decir ni hola?

¿Sabe usted que los alojamientos sin contacto siguen proliferando en Ourense? ¿Que ya no hace falta ni saludar al gestor de nuestro apartamento turístico? ¿Que en la avenida de la Habana han brotado siete hermosos cajetines para que el visitante acceda a su habitación lo más discretamente posible? ¿Que lo que más sorprende a los viandantes es que se usen verjas de un comercio cerrado para ello?