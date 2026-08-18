¿Sabe usted que en la city hay obras que parecen haber pedido un descanso antes de llegar a la meta?

¿Sabe usted que además de los atascos y el caos en la city las obras han terminado a medio hacer? ¿Que las cosas a medio terminar lucen mal? ¿Que después de asfaltar no están pintadas todavía las calles? -que esto puede ser peligroso tanto para conductores como peatones? ¿Que es una muestra más de la desorganización con las que se hacen las cosas? ¿Que hay que hacerse responsable de la vía pública?