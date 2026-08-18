ALERTA ROJA
42 grados en 21 concellos de Ourense

¿Sabe usted que en la city hay obras que parecen haber pedido un descanso antes de llegar a la meta?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, calles recién asfaltadas que todavía buscan sus rayas y un acabado que deja la sensación de que alguien se olvidó de pulsar el botón de "terminar".

La obra a medio hacer en Progreso
La obra a medio hacer en Progreso

¿Sabe usted que además de los atascos y el caos en la city las obras han terminado a medio hacer? ¿Que las cosas a medio terminar lucen mal? ¿Que después de asfaltar no están pintadas todavía las calles? -que esto puede ser peligroso tanto para conductores como peatones? ¿Que es una muestra más de la desorganización con las que se hacen las cosas? ¿Que hay que hacerse responsable de la vía pública?

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