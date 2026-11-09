¿Sabe usted que la city no parece capaz de resistir dos eventos grandes?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el quen cho dixo, los problemas para aparcar durante los grandes eventos en la ciudad de Ourense
¿Sabe usted que la city no parece capaz de resistir dos eventos grandes? ¿Que la carrera de San Martiño aguantó, pero no así la fiesta de La Chinita? ¿Que los miles de asistentes no tenían dónde dejar el coche y cundió la desesperación? ¿Que “invéntense lo que puedan” era la alternativa que recibían los conductores? ¿Y que imaginen lo que puede pasar en Montealegre con el sarao que quieren montar?
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